原标题：西北农林科技大学植物免疫研究团队：裤脚但沾泥土，指尖便长留麦香

一支团队，数十载岁月不辍，俯身研究，接续奋斗，把论文写在西部大地上，助力中国人端牢自己的饭碗。这支团队，就是西北农林科技大学植物免疫研究团队。

“西部这片广袤的土地，为我们赓续农业科研提供了广阔的舞台。”团队带头人、中国工程院院士康振生说。蹁跹在这舞台上，他们成就斐然，团队人才辈出！

较劲“斗法”，让小麦不再“生锈”

“立春了，气温回升了，小麦马上要返青！”康振生说这话时满是焦急。

八百里秦川大地还氤氲着春节的腊香，康振生却坐不住了。他深知，蛰伏的小麦条锈病菌随时会在春风中苏醒，在麦叶下潜滋暗长，肆卷田垄。

团队的安排很快就定了下来。王晓杰着手汇总鄂豫陕三省小麦田间调查情况；胡小平、王保通等人做好准备，赴川云贵三省进行麦田病害调查；而康振生将在两周后带队到陕西宝鸡等地调查。

这些麦田守望者与小麦条锈病的新一轮“斗法”拉开序幕。

其实，他们与小麦条锈病的“斗法”已经进行了50多年。

小麦条锈病，被称为“小麦癌症”，是世界小麦生产的主要公敌之一，通常使小麦减产10%到30%，严重时甚至会导致小麦绝产。新中国成立后，数次遭遇了全国范围内的小麦条锈病大流行，小麦减产严重。

“这是当时宝鸡地区小麦条锈病严重时的真实情况。”给记者翻看起2021年3月16日的一组照片，胡小平、王保通，两位西北农林科技大学植物保护学院教授仍痛心不已。

照片上，麦叶长满了黄色的小疙瘩。王保通说：“条锈菌孢子堆耀武扬威似地盘踞在苗株顶端的叶片上，轻轻一摇，孢粉散落一片，我们从麦田出来，鞋子与裤腿都染成了黄颜色。”

条锈病是小麦生长的头号“敌人”，农民谈之色变。立志制服它，团队成员一刻不敢停，一代代接着干。

“为了找到小麦条锈病的‘老巢’，我的老师几乎踏遍甘肃陇南、陇东和陕西关中所有乡镇的麦田，鞋磨破了，脚走肿了，步伐未曾停下来。”康振生口中的老师，是团队第一代带头人——中国工程院院士李振岐。

“这哪里是麦田，分明是战场，老师一辈子都跟小麦条锈病较量。”康振生回忆，20世纪70年代末，老师将学校大门口东南处的防空窑洞改建为低温实验室，在这样的环境中“排兵布阵”，以更长时间研究小麦条锈病害。

李振岐发现，我国东部小麦条锈病的发病菌源每年都是从西部吹过去的。甘肃、青海、宁夏、陕西、四川交界的大区域内，形成了一个条锈病菌藏身越夏的“越夏易变区”，由此，他在国内率先揭示了小麦条锈病的越夏越冬和流行传播规律。

2000年，康振生接过了李振岐的担子。他注意到，曾经的小麦抗病品种不再抗病。为什么？康振生下决心搞明白。

“小檗是小麦条锈病菌肆虐的‘帮凶’。”团队青年成员汤春蕾捡起地里的一截小檗对记者说，这个结论，是团队研究十余年的成果。

小檗是一种落叶灌木，枝干上带有小针刺，在我国南北均有分布。麦农很纳闷，这种漫山遍野在沟沟坎坎边生长的灌木，和小麦风马牛不相及，怎么就成了“帮凶”？

2010年，有美国学者发现小檗上出现条锈病，但认为小檗在小麦条锈病菌的有性生殖与病害流行中不起作用。康振生敏锐地察觉到，小檗可能助长小麦条锈病菌的传播。为了验证自己的判断，他带着团队走进大山，如海里捞针般寻觅小檗植株。

回忆起那段时日，西北农林科技大学植物保护学院教授赵杰不住摆手，“我们几乎没有周末，一有节假日就去山区调研，驴车上不去的地方，我们就徒步攀爬”。

通过数千份样本采集、上万次实验研究，团队找到了自然条件下的小麦条锈病菌在小檗上“安营扎寨”甚至“传宗接代”的证据，并最终获得了重大发现：有性生殖是我国条锈菌致病性变异的主要途径，小麦条锈病菌正是在广泛分布于西北山区的野生小檗上“生儿育女”，才使得新一代病菌成为小麦品种的“杀手”。这一发现不仅改写了全国统编教材《农业植物病理学》的相关内容，还登上了国际顶级期刊《植物病理学年评》。

“铲除麦田边10米范围的小檗，把小檗周围的麦垛用塑料布遮盖起来，对相距麦田较远的小檗喷施化学杀真菌剂。”每年4月至6月，赵杰都会带上团队成员，依次在四川、陕西、甘肃、青海、西藏等地向群众示范推广“铲、遮、喷”小檗治理新技术。2023年，这项技术成为我国农业主推技术之一。

大海捞针，追踪顽疾基因

西北农林科技大学北校区外，一片试验田里，青青麦苗随风摇曳，绿波荡漾。一个个标识牌，讲述着它们的“前世今生”。

“这些小麦可不一般呢！”指着一簇簇麦苗，作物抗逆与高效生产全国重点实验室主任王晓杰卖起了关子。

“外观看不出什么特别的地方呀。”记者疑惑。

“它们都能抗条锈病，因为被剪去了一个特殊的基因片段。”王晓杰回答，这个基因叫TaPsIPK1（编码胞质类受体蛋白激酶）。

“病原菌经常变异，想从根本上阻断变异，就要在基因上做文章。”王晓杰告诉记者。

发现剪去基因的“秘籍”，源于王晓杰2004年的一次实验。

“做条锈菌侵染小麦的基因表达实验时，我意外发现了一个陌生的基因片段。它是干什么的？”王晓杰回忆说，坐在实验桌前，自己瞬间满脑子困惑，“这一幕情景永远定格在我的研究生涯里”。遗憾的是，受困于当时的研究条件，他未能解开这个谜团。

成功垂青于执着的人。11年之后，王晓杰带着自己的首个博士研究生王宁，再启解谜之路。师生二人一起设计实验方案、研究实验可行性、推敲每个实验环节……

“像当年康老师带队在山野寻找感病小檗一样，我们在实验室里进行着艰难的研究追踪。”王宁说，小麦有十几万个基因，追踪工作如大海捞针，“我捞到博士都毕业了，依然还没有眉目，在博士后期间又继续捞”。

越来越多的团队成员接力加入研究中，无数个夜晚，科研楼的实验室灯火通明。

18年，216个月，6500多天，这段基因的神秘面纱终于被揭开了。

“TaPsIPK1是一个最容易‘叛变’的感病基因，是小麦感染条锈病菌的真凶！”王晓杰的欣喜溢于言表，条锈病菌进入小麦分泌毒性蛋白，正是TaPsIPK1被毒性蛋白操纵，最终使小麦感染病害。

2022年，这项成果在线刊发于国际顶级期刊《细胞》，犹如小麦条锈病研究领域的一声春雷。它预示着：利用基因编辑技术精准敲除TaPsIPK1，让来势汹汹的毒性蛋白失去“内应”，一条对抗小麦条锈病的生物育种新途径，由此展现在世人面前。

此后试验表明，基因编辑后的小麦品种，条锈病从容易感染变为中抗或高抗，且保持着原品种主要农艺性状。

多年来，团队坚守中国西北地区，回答了我国小麦条锈病致病菌从哪里来、如何致病、如何防控等一系列问题，创立的“中国小麦条锈病菌源基地综合治理技术体系”，在我国12个省区市应用，使条锈病发生面积减少了50%，每年挽回粮食损失20多亿公斤。

“为何团队能取得这一次又一次突破？”记者问。

“搞农业的，扎根泥土，才能根深叶茂！心怀‘国之大者’，服务国家需求，是我们不断取得进步的根本原因。”康振生说，团队将继续和小麦条锈病“斗法”，为保障国家粮食安全作贡献。

站好“两台”，助接力者起点更高

陇东高原的风中，年过六旬的学者带着弟子们在麦浪中追寻答案——这样的场景与那“知农爱农”的种子一起，深深留在了学子心田。

“实验室里的数据再漂亮，若不能解决田间地头的难题，就是纸上谈兵。”2010年深冬，康振生带领团队深入甘肃山区调研小麦秋苗。车辆被大雪困在山巅，大家俯身掬沙铺路，助其前行；标本被积雪掩埋，师生蹲地刨雪寻叶。

“‘把论文写在大地上’，是如此亲切可感。”学生们在日记中写道，“裤脚但沾泥土，指尖便长留麦苗的清香。”

“农业院校教师一生要站好两个讲台，一是教书育人的讲台，一是田间地头的讲台。常常自问初心何在，人生之路就会走稳走远。”康振生创立“田间课堂”，让本科生一年级便走进麦田，观察病害循环；要求研究生每年至少三个月扎根农村，与农民同吃同住同下田。

远赴云贵调研，师生们翻山越岭，以驴车马车代步，在颠簸中记录病害数据。“康老师年过半百，仍冲锋在前，我们年轻人怎能轻言疲惫？”西北农林科技大学植物保护学院副研究员王建锋说。这种脚踩泥土、眼望星辰的实践淬炼，让一批批学子褪去书生气，成长为既懂理论、更通实务的农业科研工作者。

王晓杰也是这样成长起来的。他是康振生从德国做访问学者归来后，招收的第一批硕士生。那时，分子生物学在农业领域的应用研究前景广阔，却耗资巨大。一盒只能做四五次实验的试剂贵达3万元，任何一步出错，整个实验就得报废。“不要害怕，放心大胆地做！该花多少钱，哪怕10万元、20万元，咱们也要把研究做完！”康振生坚定鼓励着王晓杰。

教书育人的讲台同样精彩。康振生的课堂往往座无虚席，他摒弃照本宣科，将800余幅自摄的真菌超微结构图制成动画，让微观世界跃然屏上；他邀请国际专家云端授课，把全球最前沿的分子植物病理学动态引入课堂。汤春蕾记忆犹新：“康老师的‘学科导论’课像打开一扇窗，让我们看见植物保护连着粮食安全、生物安全的宏大图景。”

康振生创立的“五联驱动”教学模式，将思政教育、科研实践、国际访学等熔铸一炉，构建起“三有三强”人才培养体系。他主编的《植物病理学原理》被奉为经典，而比教材更珍贵的，还是那句“农业院校教师一生要站好两个讲台”。

康振生与学生们围坐讨论的身影，成为西农校园温暖的风景。团队定期与研究生座谈，将国际期刊的最新动态转化为研究思路；春节科研楼前的停车场上，总有康振生那辆沾满尘土的车。西北农林科技大学植物保护学院教授冯浩感慨：“康老师为我们解知惑、传行道。得益于此，团队中涌现出很多优秀人才，更有一批学子主动奔赴偏远地区，将病害防控技术播撒在乡村振兴一线。”这样的传承，让团队蜚声业界。

在团队心中，最丰硕的成果不是荣誉证书上的烫金文字，而是能让接力者“站在更高的起点上”；是西北大地上，一代代青年学者走进实验室、走进田野时，眼中闪烁着与他们当年一样炽热的光。

（记者 张哲浩 李洁 通讯员 靳军）

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