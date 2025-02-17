原标题：【光明论坛】把健康第一教育理念落实落细

近期，教育部印发《关于加强新时代中小学体育教师队伍建设若干举措的通知》，进一步完善体育教师队伍建设体制机制，努力打造一支高素质专业化的中小学体育教师队伍，为加快建设教育强国、体育强国贡献力量。不久前发布的《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》也专门强调要促进学生健康成长、全面发展，提出“落实健康第一教育理念，实施学生体质强健计划，中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时，加强校园足球建设，有效控制近视率、肥胖率”。

落实健康第一教育理念，校长教师人人有责，但作为“健康”这项专业工作的主要执行者，体育教师队伍无疑是落实健康第一教育理念的主力军，直接决定了健康第一教育理念落实的程度与成色。教育部针对当前体育教师队伍建设仍存在数量不足、补充困难、专业化程度偏低等问题，出台加强体育教师队伍建设的专门举措，聚焦补充配备、专业提升、待遇保障等关键问题作出部署，为高质量中小学体育教师队伍建设提供了良好支持，充分显示了党和国家落实健康第一教育理念的魄力和决心。

若干举措中诸如限定班师比、设教练员岗位、规定体育教师须是体育专业或具有相应等级证书、要求考核评价中体育教师享受与其他学科教师同等待遇等，有指标、有抓手、有时间表，对于建强体育教师队伍，完善体育教师发展和保障制度具有重要作用。这一切举措的目的和精神，都是全面贯彻党的教育方针，树立健康第一的教育理念。要真正让健康第一的教育理念落实落细，广大教育工作者，尤其是体育教师自身务必对“健康第一”四个字有更全面更深刻的体认和理解。

身体是奋斗成功的本钱。回顾教育历史，几乎所有近代以来的教育家都是体育和体育精神的热烈倡导者。他们不仅看重体育中的“术”，更看重体育中的“道”；不仅看重少数特长生的体育，更看重所有学生的体育。

为什么是健康第一？健康第一的内涵是什么？怎样落实健康第一教育理念？想清楚并将其化为情感和信仰，是每一位教育工作者，尤其是每一位体育教师的必修课。因为党和国家的高度重视，因为政策制度的日益完善，体育被当成副科、被认为可有可无的情况已经彻底扭转了。但是健康第一教育理念的落实落细，以及体育学科的自信表现和价值展现，要从广大体育教师对健康第一教育理念真正全面深刻的理解开始。

（作者：罗容海，系北京师范大学继续教育与教师培训学院副院长、副研究员）

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