打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

把健康第一教育理念落实落细

2025年02月17日08:26 | 来源：光明日报
小字号

原标题：【光明论坛】把健康第一教育理念落实落细

近期，教育部印发《关于加强新时代中小学体育教师队伍建设若干举措的通知》，进一步完善体育教师队伍建设体制机制，努力打造一支高素质专业化的中小学体育教师队伍，为加快建设教育强国、体育强国贡献力量。不久前发布的《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》也专门强调要促进学生健康成长、全面发展，提出“落实健康第一教育理念，实施学生体质强健计划，中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时，加强校园足球建设，有效控制近视率、肥胖率”。

落实健康第一教育理念，校长教师人人有责，但作为“健康”这项专业工作的主要执行者，体育教师队伍无疑是落实健康第一教育理念的主力军，直接决定了健康第一教育理念落实的程度与成色。教育部针对当前体育教师队伍建设仍存在数量不足、补充困难、专业化程度偏低等问题，出台加强体育教师队伍建设的专门举措，聚焦补充配备、专业提升、待遇保障等关键问题作出部署，为高质量中小学体育教师队伍建设提供了良好支持，充分显示了党和国家落实健康第一教育理念的魄力和决心。

若干举措中诸如限定班师比、设教练员岗位、规定体育教师须是体育专业或具有相应等级证书、要求考核评价中体育教师享受与其他学科教师同等待遇等，有指标、有抓手、有时间表，对于建强体育教师队伍，完善体育教师发展和保障制度具有重要作用。这一切举措的目的和精神，都是全面贯彻党的教育方针，树立健康第一的教育理念。要真正让健康第一的教育理念落实落细，广大教育工作者，尤其是体育教师自身务必对“健康第一”四个字有更全面更深刻的体认和理解。

身体是奋斗成功的本钱。回顾教育历史，几乎所有近代以来的教育家都是体育和体育精神的热烈倡导者。他们不仅看重体育中的“术”，更看重体育中的“道”；不仅看重少数特长生的体育，更看重所有学生的体育。

为什么是健康第一？健康第一的内涵是什么？怎样落实健康第一教育理念？想清楚并将其化为情感和信仰，是每一位教育工作者，尤其是每一位体育教师的必修课。因为党和国家的高度重视，因为政策制度的日益完善，体育被当成副科、被认为可有可无的情况已经彻底扭转了。但是健康第一教育理念的落实落细，以及体育学科的自信表现和价值展现，要从广大体育教师对健康第一教育理念真正全面深刻的理解开始。

（作者：罗容海，系北京师范大学继续教育与教师培训学院副院长、副研究员）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部