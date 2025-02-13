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河南周口淮阳中学教师刘华东多年开展趣味物理教学——

用“魔法”点亮孩子们的科学梦想（守望）

本报记者 毕京津
2025年02月13日08:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　刘华东和小朋友们在做科学实验。
　　资料照片

　　“我是带着学生‘单手劈砖’、玩‘火焰掌’的物理老师。其实，让学生劈开砖的不是我，是物理知识的力量；会‘变魔法’的也不是我，是神奇的物理规律。我叫刘华东，来自河南周口淮阳中学。”在网上录制科普视频时，刘华东老师这样介绍自己。

　　此前作为一所农村学校，淮阳中学器材有限，很难开展实验课程。一些抽象的高中物理知识很难理解，有些学生学习时感到很吃力。

　　如何有效提高同学们的物理学习能力？刘华东的答案是，得先让同学们喜欢上物理这门科学，“只有亲身体验，才能最大程度地激发学习兴趣，使知识成为快乐的源泉。”

　　在备课时，刘华东尽可能把书本中的物理概念转化为学生能够理解的现象，让学生亲身体验物理知识的实际应用。他把有趣的实验融入教学中，让学生亲眼见证物理的“神奇魔法”。“许多时候，教材上就只是写着‘根据某次实验结果得出’，但如果能让‘某次实验’生动展现在学生面前，他们会对物理原理有更深的理解。”刘华东说。

　　准备趣味物理实验，需要寻找各种材料：绳子、易拉罐、塑料瓶，甚至是砖块、瓦片……刘华东把这些材料都收集起来，办公室也成了“杂货铺”。

　　讲解摩擦力时，刘华东让学生尝试徒手掰苹果，然后一起吃掉实验成功的“果实”；引导学生探究动量，他会准备头盔和西瓜，进行一场“头盔保护西瓜”的实验；为了让学生体验碰撞的影响，他用上砖块和瓦片，让学生体验一把“单手劈砖”……丰富有趣的物理实验，使学生们成了刘华东的“粉丝”，物理课也因此成了孩子们非常喜欢的课程。

　　课堂之外，刘华东也处处留心，寻找学生们关心的事件与物理学习的连接点。2021年12月，神舟十三号航天员在中国空间站进行太空授课，刘华东组织学生一起收看。12月25日清晨，中国空间站过境淮阳上空，刘华东特意带着同学们在操场上一同观测。刘华东和学生们在北京录制一档节目时，还与航天员王亚平进行了面对面的交流互动，王亚平给淮阳中学的学生们留言：“心有凌云志，手可摘星辰。”物理连接起了地面与太空，学生们因此更加热爱科学。

　　除了教学，刘华东还一直坚持科普。2016年，淮阳区农村中学科技馆落户淮阳中学，需要招募科普志愿者。刘华东主动请缨，利用周末和节假日给校外来参观的孩子们做科普。迄今，科技馆已累计接待参观者20万人次。

　　“让科普流动起来”是刘华东一直以来的心愿。他不满足于一馆之内的科普工作，还常常带上实验器材下乡科普。一辆汽车、一张折叠桌、几个大箱子，就组成了“科技馆”下乡的家当。每次科普活动结束，孩子们都不舍得离开，东摸摸西看看，甚至想把器材带回家里，再复现一次实验情景。每当听到“老师，您什么时候再来？”刘华东心里都有说不出的滋味——“孩子们对未知的好奇心、对科学的渴望是一样的，希望通过我的努力，帮更多孩子点亮科学的梦想。”

　　《 人民日报 》（ 2025年02月13日 06 版）

(责编：李昉、李依环)

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