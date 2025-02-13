浙江以立法形式探索中小学校园用餐陪餐制度——

本报记者 窦瀚洋

浙江杭州市观成武林小学副校长（中）在食堂与学生同桌就餐。

倪雁强摄

新学期即将开启，浙江中小学的食堂里有了新变化。

今年1月1日起，《浙江省未成年人保护条例》（以下简称《条例》）正式实施，其中明确提出“每餐应当有学校相关负责人和班级负责老师与学生同标准共同用餐”，告别了学生吃“大锅菜”、教师吃“小锅菜”的惯例。“过去师生分开吃，有家长担心学校会区别对待，如今同餐同食、同质同享，做家长的更放心。”浙江绍兴市的学生家长钱白浪说。

其实在此次立法之前，浙江已有不少学校在探索试行“一锅菜”“师生同餐”。比如杭州市东城外国语实验学校，自2022年建校以来就没设置过教师餐厅，一直实行“师生同餐”制；绍兴市上虞区鹤小集团已实行师生同餐6个年头，除班主任陪餐外，学校每天每校区还有干部陪餐、家长陪餐……

寒假前，记者探访杭州市钱江外国语实验学校时看到，食堂将做好的分餐分发到各个班级。“老师，今天的土豆烧牛肉有点咸了。”回收餐盘时，初二四班的学生向班主任黄智鹏反映。对此，黄智鹏说：“一起吃饭，大家每天都会交流，吃到不满意的，孩子会现场反馈，帮助菜品及时改进。”

都说“众口难调”，这也是立法之初的难点所在。据介绍，在立法征询意见中，就有不少中小学相关负责人提出，校园食堂在协调师生群体之间以及学生群体之间的不同口味时，确实不好平衡。

为此，各地各校都在探索。丽水市采用“6选3”的模式，学校每餐推出6样菜，师生可以自主选其中3样菜为一个套餐；宁波市取消各大中小学教工食堂的同时，将好吃不贵的自助餐覆盖率提升至80%；杭州市部分学校则将点菜权交给师生，让老师、学生共同参与主菜、配菜、甜点、水果的搭配……

早在2019年，教育部等部门便印发《学校食品安全与营养健康管理规定》，提出中小学、幼儿园应当建立集中用餐陪餐制度。

浙江省人大常委会法工委社会行政法规处处长路国连介绍，此次立法，就是要让学校负责人和老师通过陪餐，更加直观了解学校食品安全和学生营养状况，及时发现和消除风险隐患，“也是倒逼学校切实履行主体责任的刚性规定。”

考虑到各地各校情况不一，《条例》并没有强制要求学校所有教职工与学生同标准共同用餐。“学校可根据《条例》规定，结合本校实际，安排学校负责人和班级老师以轮流陪餐等方式，确保法规条款落到实处。”路国连补充道，“当然，《条例》鼓励和支持实行集中用餐的学校，所有教职员工与学生同标准共同用餐。”

在杭州市钱江外国语实验学校校长赵骎看来，“师生同餐”背后，实质是通过协同监督，同步实现校园食品安全和服务质量双达标，“老师在其中尤其要做好‘发现者’和‘监督者’，不仅为自己，更为学生更快、更好地发现问题、反映问题。看上去都是吃的问题，背后蕴含的更是教育提质理念。”

《 人民日报 》（ 2025年02月13日 18 版）

(责编：李昉、李依环)