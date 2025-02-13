■天津出台20条措施加快引进海内外优秀人才

天津日前印发《关于加快引进培养用好人才服务新质生产力发展的若干措施》（简称《措施》），以进一步全方位引进、培养、用好人才，推动“海河英才”行动计划提质升级，更好服务新质生产力发展。

《措施》从实施更加开放包容举措、加大就业创业扶持力度、坚持产教融合培育人才、深化人才发展体制机制改革、强化平台载体支撑、进一步优化服务保障体系等六大方面提出20条具体举措，并明确了每条措施的相关责任单位。

在就业创业扶持上，《措施》明确，在津创业的高校毕业生，可以申请最高30万元创业担保贷款，并按规定享受贴息扶持。实施青年科技人才培养项目，每年选拔100名具有较强创新潜力的人才，实行科研、产业“双导师”培养模式，给予最高60万元专项资金支持。实施卓越制造人才培养项目，给予入选者连续3年、每年每人15万元资助。实施宣传思想文化领域高层次人才选拔培养项目，选拔领军文化人才和青年拔尖文化人才，分别给予连续3年、每年每人10万元、5万元资助。

人才服务保障方面，《措施》提出优化落户支持政策、完善生活服务配套、优化高层次人才服务体系、提升市场化服务水平等举措。如实施“海河英才”卡制度；设立市留学回国人员综合服务机构、建立出入境事务服务中心等提供“一站式服务”；支持企业借助优质人力资源服务机构引进人才，根据人才层次和业绩贡献，按规定给予引才补贴等。

此外，《措施》提出拓展境外职业资格认可目录，对海外高层次人才来华工作许可、出入境等方面提供相关配套支持政策等，保障海外人才来津便利。

■西藏出台支持重点产业民营企业引进人才措施

西藏自治区日前制定出台关于支持鼓励重点产业民营企业引进人才的具体措施，加快推进产才融合、协同创新，助力西藏经济高质量发展。

实施民营企业“引才强企”行动。支持企业引进高层次人才，对符合自治区引才规定、全职引进并与企业签订5年以上工作协议的高层次人才，参照自治区引进高层次人才政策给予一次性安家费补贴和项目经费补助。引进的全国一流大学或一流学科毕业以及世界大学排名前500名高校硕士研究生，自治区连续5年每月分别发放1000元生活补贴。企业引进创新型人才所支付的安家费、科研启动费等，可依法列入生产成本核算。深化“双招双引”工作。支持各市（地）和藏青工业园区围绕自治区重点产业和主攻方向，引进掌握关键核心技术的行业领军人才，带团队、带项目、带技术、带资金到园区创办企业、创新创业。

加大民营企业人才培养支持力度。支持企业符合条件的人选申报国家和自治区各类人才计划（项目）。在“珠峰英才”计划相关专项中，为民营企业优秀人才单独设立申报指标，鼓励企业优秀人才申报科技创新领军人才、科技创业领军人才、工程技术领军人才等专项。企业中青年科研骨干和急需紧缺专业技术人才可申报“西部之光”“西藏特培”等人才培养项目到东中部地区高校、科研院所、企业访学研修。支持企业建设引才聚才平台。在企业新建院士工作站，一次性给予100万元启动资金；新建博士后科研工作站，一次性给予50万元启动资金。鼓励支持企业自主建立或与高校、科研院所合作建立研发平台，开展科技攻关和科研人才引进，成果突出、符合条件的纳入自治区科研创新平台序列，按照相关政策给予最高500万元支持经费。

■河南郑州将给予高层次人才最高300万元首房补贴

郑州近日对外发布2025年支持购房政策。据悉，郑州将对高层次人才分别给予不超过300万元、150万元、100万元、50万元的首次购房补贴，对新申请并符合条件的青年人才分别给予10万元、5万元、2万元、1万元的首次购房补贴。

此外，将住房公积金贷款额度提高至130万元，对郑州都市圈内城市之间居民住房公积金实现互认互贷，设立购买商品房网签和不动产登记绿色通道。2025年，郑州将继续执行首套房和二套房商业性贷款首付款比例15%、首套房商贷利率下调至3%、首套房公积金贷款利率下调至2.85%等政策；继续开展存量房“卖旧买新，以旧换新”工作；继续开展“家装焕新”工作；大力推进“房票”安置工作；持续开展商品房团购活动，倡导企业出台优惠政策。

（本报记者 孙亚慧整理）

(责编：李昉、李依环)