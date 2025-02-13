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巴黎人工智能行动峰会

中国人工智能受热议

2025年02月13日08:45 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在巴黎举行的人工智能行动峰会上，业界人士在巴黎大皇宫就人工智能的开源、普惠发展等问题畅所欲言。记者在采访中发现，中国人工智能企业深度求索（DeepSeek）推出的人工智能模型因其低成本、低能耗及开源设计，被众多业内人士誉为激发人工智能创新的优秀案例。

　　DeepSeek率先展示开源高效模型

　　在峰会主会场10日举行的一场题为“在全球范围内推广具有竞争力和可持续性的人工智能生态系统”的研讨会上，当被问及大模型的能源效率问题时，法国凯捷咨询公司首席执行官艾曼·伊扎特回答说，DeepSeek模型就是一个好案例，“不少人在研发以更低能耗实现同等效果的轻量模型，而DeepSeek率先展示了这类模型”。他认为，可在手机、个人电脑或汽车上部署的开源模型，将是人工智能领域非常重要的创新。

　　法国“数字农场”协会成立于2016年，汇集了50多家为农业和食品行业提供解决方案的初创企业和大公司。协会负责人罗曼·法鲁对记者表示，对农业领域的法国企业来说，DeepSeek模型的出现“是个好消息”。因为DeepSeek的开源和节省成本等特点与法国农业等行业需求相符，相关的人工智能企业可以根据自己需要，对已建立模块进行调整。该协会未来将考虑与DeepSeek公司合作，“用DeepSeek模型实现我们想要的功能，共享人工智能的集体智慧和共同利益”。

　　美国云软件企业赛富时公司的人工智能可持续发展主管鲍里斯·加马扎伊奇科夫认为，DeepSeek模型推动了人工智能降低能耗的步伐。“它是开源的，其用户不必预先训练一个类似大小的模型，而是可以从已有模型开始（研发），这样可以节省大量能源。对全世界来说，这是一件非常好的事情，我希望看到更多像这样的开源创新。”

　　人工智能业界可以用更少资源做更多事

　　德国联邦颠覆性创新局的挑战赛主管亚诺·科斯塔尔告诉记者，DeepSeek模型清楚地表明，中国是人工智能领域创新的重要发源地，中国正在推动全球创新发展，欧洲人工智能创新也需要找到自己的方式。

　　在大皇宫展示定制人工智能产品的法国人工智能企业Magic LEMP创始人拉斐尔—达维德·拉塞里接受采访时说，人工智能业界通过DeepSeek认识到，“我们实际上可以用更少的资源做更多的事情”。他表示，欧洲人工智能企业也有责任推出更大胆、更创新的技术解决方案，以弥补资本不足。

　　欧盟支持的人工智能项目DIVERSIFAIR的研究员史蒂文·费特曼指出，像DeepSeek这类人工智能企业的发展，需要更加平等、公平的环境。某些国家实施科技制裁等行为，不利于人工智能行业的发展。“只有人工智能在全球获得更广泛发展，我们才能拥有更多的创新和发展的源泉。”

　　人工智能行动峰会于10日至11日在巴黎的大皇宫举行。为期两天的峰会吸引了来自全球100多个国家和地区的约1500名与会者。本次国际峰会旨在加强国际社会的行动力，探讨人工智能的应用和全球治理问题。

　　（据新华社巴黎2月11日电  记者唐霁、刘芳）

(责编：李昉、李依环)

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