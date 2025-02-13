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超薄太赫兹电磁波吸收器面世

2025年02月13日08:42 | 来源：科技日报
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原标题：超薄太赫兹电磁波吸收器面世

太赫兹波有望成为第六代（6G）移动通信网络的载波。不过，为提高信号传输精度，需要吸收器消除噪音干扰。日本东京大学等机构研究人员成功研制出迄今最薄的电磁波吸收器，其能吸收0.1—1太赫兹频率范围内的波。这一成果有望促进6G技术的发展和应用。相关论文发表于新一期美国化学学会《ACS应用材料与界面》杂志。

太赫兹波指频率在0.1—10太赫兹范围内、介于微波和红外线之间的电磁波。研究显示，6G通信可能覆盖的频段与太赫兹频段高度重叠。但太赫兹波由于频率更高、波长更短，更容易受到噪音的干扰，难以实现清晰且安全的信号传输。电磁波吸收器可抑制电磁波的传输或反射，从而提升通信精度。

研究人员此次开发出的吸收器由名为λ-五氧化三钛（λ-Ti3O5）的导电金属氧化物和绝缘二氧化钛涂层组成，厚度仅为48微米，不足人头发丝直径（平均约100毫米）的一半，是已知最薄的电磁波吸收器。

研究人员表示，目前只有针对0.3太赫兹以下电磁波的吸收器投入商用，最新研制出的吸收器针对0.1—1太赫兹频率范围，大大拓展了未来有望商用的太赫兹波的范围。0.1—1太赫兹波有望在无线通信、非接触式生命监测系统、断层成像质量检查扫描系统、危险物质安全检测等多个领域“大显身手”。

新研制的吸收器体型纤薄，能整合在紧凑设备内使用，所用材料钛也并不稀有，具备大规模生产的潜力。此外，新吸收器还具备耐热、耐水、耐光和耐有机溶剂等特性，能在室外甚至恶劣条件下使用。（记者刘霞）

(责编：李昉、李依环)

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