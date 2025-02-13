原标题：AI助手“小科”在线解答科研人员难题

小科小科，推荐一下研发机械臂的企业或者机构？”12日，北京市农林科学院研究员罗长寿在开展食用菌智能采摘机器人研究时，打开“北京城市科特派资源对接服务平台”，向城市科特派数字人“小科”发出咨询。

这位AI助手“热情”地回答道：“您好！以下几家是在机械臂研发领域表现突出的企业或机构……”

据悉，“小科”是北京城市科特派资源对接服务平台的科技资源对接手段之一。该平台依托首都科技条件平台、北京重点实验室和工程中心、北京科学技术研究院、北京市农林科学院、首都创新大联盟等单位和平台，汇聚了政策、人才、成果、机构、信息等资源11000余项，提供包括科技政策、人才对接、成果对接、机构对接、需求对接以及“科特派”直播间等服务。并基于AI大模型及领域数据资源，构建了基于PC端和手机端应用的科特派数字人“小科”，为用户提供随时在线、多终端访问、7×24小时全天候资源对接，全方位服务于北京城市科技创新与管理。

截至目前，该平台依托AI数字人等多种方式，已开展智能服务对接48000人次，推介AI新一代信息技术、生物医药、生态环保、装备制造等重点领域科技成果200多个，有效促进了城市科技创新及公共管理领域科技资源供需对接。

“‘小科’很方便，以前要花时间在网络仔细搜、认真查，现在‘小科’为我推荐了合适的企业和联系方式，不仅信息可靠，还大大提高了效率。”罗长寿说。（记者马爱平）

(责编：李昉、李依环)