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童第周：借巨款买显微镜

2025年02月13日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：借巨款买显微镜

“特别博士不要了，我想回国。”1933年，我国实验胚胎学的主要创始人童第周只有一个信念——回国。

当时，他已获得比利时比京大学生物学博士学位，不久转做负责该校医学院实验室工作的达克教授的助手。达克教授让童第周再等一年，写一篇论文，可再得一个特别博士学位。但童第周下定决心，离开了生活和科研条件优越的布鲁塞尔，回到战火纷飞的祖国，为国效力。

辗转多家高校后，他来到四川李庄同济大学生物系任教授。尽管李庄安静，免除了整日躲警报的烦忧，但与重庆、成都相比，环境条件又实在过于偏僻简陋，这给正着力研究胚胎学的童第周带来很大困难。

当时条件很苦，没有玻璃培养皿，他就用粗陶瓷杯替代；李庄四周稻田和池塘颇多，活跃着成群结队的青蛙，他就从野外采集蛙卵做实验；没有解剖器，他就抽拉一根极细的玻璃丝自制解剖器。但当时有一件事把童第周难住了：学校连一架最基础的显微镜都没有，工作实在无法开展。

一天，他在旧货摊上看到一台双筒解剖显微镜，欣喜异常，但摊主要价6万元。这相当于童第周和夫人叶毓芬两人不吃不喝两年的工资总和。以吃地瓜勉强度日的夫妇俩只好四处向亲戚借钱。

“凑够了钱，结果再去要买的时候，他（摊主）又提价了，变成6.5万元了。（父母）只好再回来想办法凑钱，最终总算买回来了。”多年后，童第周的儿子童时中回忆道。

后来，这台显微镜跟随童第周30余年，助其成为世界上第一位用鱼类做细胞核移植实验的科学家，也见证了第一群雏形克隆鱼的诞生。

1943年，英国驻华大使馆的科学参赞、著名学者李约瑟来到李庄看望童第周。

李约瑟怎么也没想到，破旧桌椅、几只烧杯、若干笔纸、一台陈旧显微镜，是“实验室”的全部家当。他更没想到，一篇篇蜚声国际的高质量论文成果竟出自如此破败不堪的“实验室”。

“在布鲁塞尔有那样好的实验室，你为什么一定要到这样的荒地里进行实验？”李约瑟当时问。

“我是中国人嘛。”童第周答。

“对，对，中国人，有志气。”李约瑟说。

“父亲的一生，非常争气。”童时中回忆，“父亲有着‘滴水穿石’的敬业精神，因梦想、因理想、因事业而执着、坚持、奋斗。”

后来童第周以72岁高龄与合作者克隆出“童鱼”，开创了人工培养新物种的新方法，引起世界震动。

人物简介 童第周（1902年5月28日—1979年3月30日），生物学家、教育家、社会活动家，中国实验胚胎学的主要创始人，中国海洋科学研究的奠基人，中国科学院院士，曾任中国科学院副院长，被誉为“中国克隆之父”。（实习记者 于紫月）

(责编：李昉、李依环)

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