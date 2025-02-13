原标题：“企业+院士工作站”推动土壤健康产业发展

近日，土壤健康徐明岗院士工作站在山西省阳泉市举行揭牌仪式。“设立土壤健康徐明岗院士工作站，是阳泉市积极推动农业技术创新和产业升级的重要举措。”山西省阳泉市委书记雷健坤在接受科技日报记者采访时介绍，该举措将促进阳泉市在土壤农业技术创新和产学研合作等方面实现提升，进一步推动阳泉市土壤健康产业发展。

土壤健康徐明岗院士工作站（以下简称“土壤健康院士工作站”）是阳泉市首个院士工作站，也是山西省首个农业领域院士工作站。阳泉市将充分利用中国工程院院士徐明岗及其团队在土壤健康与地力提升领域的科研优势，结合本地资源、区位、政策和产业优势，通过“企业+院士工作站”的模式，加速科技成果转化，为土壤健康产业发展提供科技支持。

全力支持院士工作站建设发展

土壤健康院士工作站由山西东大土壤科技股份有限公司（以下简称“东大土壤”）和徐明岗院士合作建设，选址在阳泉盂县秀水双创智造园。

新成立的院士工作站如今已初具规模：综合办公楼、实验室、中试车间有序排列，科研人员正忙着进行土壤分析检测、土壤改良剂实验等。“阳泉市为科研人员提供了很好的平台和科研条件，科研人员在这里能够安心、舒心地从事土壤健康产业科研工作。”入站科研人员、山西农业大学生态环境产业技术研究院研究员靳东升说。

阳泉市全力支持土壤健康院士工作站建设、发展，全方位提供优质服务保障。据介绍，阳泉市为院士工作站提供了占地4000多平方米的中试车间，并配备了齐全的科研生产设备和成果转化设施。

东大土壤是从事土壤改良、修复技术开发的科技型企业。“院士工作站是高学术水平创新平台。有了它的助力，我们就能够高效推动科技创新和产品创新，快速将科研成果转化为工业化产品。”东大土壤常务副总经理孟杰说。

“徐明岗院士是土壤学界的顶尖科学家，为农业发展和国家粮食安全作出了重大贡献。”阳泉市委副书记、代市长鞠振说，阳泉市委、市政府将全力支持和保障、助力院士工作站在土壤科研和实践中取得更多突破性成果，共同将院士工作站建设成为技术创新的引擎、人才培养的摇篮、科技成果转化的标杆，让更多“创新之花”结出“产业之果”。

科技创新引领土壤健康产业创新

我国农田土壤有机质含量低，仅为欧洲同类土壤的50%左右，加之土壤退化、土壤酸化、土地污染、盐碱地等问题，严重制约我国粮食高产稳产和农业可持续发展。

“土壤健康院士工作站要将科研优势与生产实际需求紧密结合，破解产业技术难题，开发提升地力的产品，促进土壤质量的修复与提升，为阳泉、山西乃至全国的农业高质量发展贡献力量。”徐明岗表示。

目前，土壤健康院士工作站已吸纳各学科科研人员50余人。他们将围绕污染土壤治理、矿区复垦、盐碱地改良、地力提升等领域进行攻关，为土壤健康产业提供科研支撑。据悉，土壤健康院士工作站已和东大土壤联手，成功申报山西省科技重大专项计划支持项目“基于农业大数据的土壤调理剂和新型肥料污染应用”，为推动土壤健康产业发展提供有力支撑。

徐明岗说，工作站将聚焦土壤健康核心问题，包括评价、改良、修复、保护，以及有机质的提升、特色微生物菌库建立等，展开科技攻关；制定土壤健康管理标准与评价体系，探索适宜不同生态条件的修复技术，探索土壤固碳减排与绿色增效路径，研发绿色多功能肥料等。

据介绍，土壤健康院士工作站将以科技创新引领产业创新，把研发成果通过东大土壤进行转化，不断实现“从0到1”“从1到10”的突破，持续提升土壤质量。（记者 赵向南）

(责编：李昉、李依环)