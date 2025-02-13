原标题：【光明时评】西部地区缘何对大学生吸引力不断增强

近日，“2024年就业服务基层行——走进成都暨西部地区就业创业工作交流活动”在成都举行，旨在推动西部地区就业创业工作协同发展，为区域经济社会发展注入强劲动力。随着中国式现代化建设深入推进，越来越多的青年将目光投向我国广袤的西部地区。据《2024年中国本科生就业报告》显示，近年来中西部地区对应届大学生的吸引力在增强。2023届本科生在西部地区就业的比例为25%，较2019届的23.1%增长了1.9个百分点。

西部吸引力不断增强背后，与近年来国家推动新时代西部大开发，出台一系列支持政策，引导资金、项目、人才向西部流动密不可分。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出“推动西部大开发形成新格局”“完善产业在国内梯度有序转移的协作机制”“建设国家战略腹地和关键产业备份”。2021年至2023年，通过实施《西部地区鼓励类产业目录》和西部大开发企业所得税优惠政策，西部地区共减免企业税收超4000亿元，有力地支持了西部高质量发展。

如今，眺望西部，这片土地既积蓄了深化改革带来的后劲与潜能，也在日益成为“一带一路”面向世界开放的重要前沿；相对较低的生活成本和友好的竞争环境，为青年建功立业提供了更多可能。

对于年轻人而言，西部地区的后发优势意味着更多的就业岗位、更多的发展机会，也预示着自己能更快接触核心业务、承担关键任务。在基层一线或新兴产业里，青年常常能在短时间内积累丰富的管理与技术经验，为未来的职业发展奠定坚实根基。更重要的是，年轻人在西部扎根，不仅能亲身参与地区转型与升级，还能与地方共成长、同进步，在实践中逐渐将个人梦和家庭梦延伸至对社会的担当与责任。

在后发优势之外，西部地区还拥有日益凸显的“前沿”地位。随着共建“一带一路”倡议深入推进，西部地区日益成为连通亚欧的重要枢纽，多条国际物流与产业链在此交汇，构筑出机遇广阔的舞台。2025年1月5日，海关总署出台15项措施，支持新时代进一步推动西部大开发形成新格局，包括推动智慧口岸建设、建设国际航空枢纽，以及探索综合保税区“区港一体化”改革等。无论是跨境电商、进出口贸易，还是大型工程建设、文化外交项目，西部都在不断刷新外界认知，释放蓬勃生机。西部各省区市依托各自优势，勇于开拓创新，加快构建开放型经济格局，开放通道跑出新速度、开放平台带来新活力、产业转型焕发新气象，经济社会发展取得新成就。广大青年在西部工作，置身新时代推进西部大开发形成新格局的宏伟蓝图，将个人追求与家国情怀自然衔接起来。以此为起点，青年在西部舞台挥洒才华的同时，也在不断为国家战略贡献着自己的青春力量。

与东部特别是一线城市相比，西部地区在很多方面的“负担”都相对较低。这种“低负”不仅仅指较低的生活成本，也包括整体较低的竞争强度和心理压力。根据相关机构数据，西部地区房价、物价水平普遍低于东部地区，生活成本的相对低廉，意味着年轻人可以不必困于现实压力，更容易获得“工作生活”的平衡，可以将更多的精力投入职业探索、学习深造和创新创业。同时，“低负”也意味着更少的路径依赖。新技术、新理念更容易在西部落地生根，为青年群体提供自主创新的沃土。在文化层面，西部大地在历史长河中的长期交织而拥有“高度融合”的气质，也因此孕育出兼容并蓄、和而不同的人文环境。这里的包容性，不仅表现在对新观念、新创造的欢迎，也让不同文化背景的青年能和谐相处，共同成长进步。2024年甘肃天水因“麻辣烫”火爆出圈，新疆阿勒泰依托独特的冰雪资源和民族文化，成为“人生一定要去一次”的地方。对于青年而言，“高融”意味着在包容的生活氛围中自在地安放自我，在多元的文化生态中充分地汲取灵感，让个人理想与社会价值紧密贴合。

广大青年投身西部，既是在追寻自身的成长与幸福，也是为中国式现代化添砖加瓦，让西部绽放更多新的可能。这些“可能”与每个青年的个人理想紧密相连，也与民族复兴的宏阔愿景自然呼应。唯有将个人之梦融入家国之梦，才能真正让青春之花绚烂绽放，也让西部这片广袤热土在青年奋斗的身影中焕发更加夺目的光彩，成为更加富饶、文明、美好的所在。

（作者：于坤，系中国人民大学劳动人事学院教授、职业开发与管理系主任）

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