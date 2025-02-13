原标题：人工智能：法国多措并举构建竞争优势

2月10日至11日，人工智能行动峰会在法国巴黎举行。本次峰会由法国和印度两国联合主办，旨在加强国际社会的行动力，探讨人工智能的应用和全球治理问题，共有来自近百个国家约1500名与会者出席。两天的会期内，各国领导人、科技公司高管和学者等共同回顾人工智能技术的发展，探讨人工智能技术的应用，展望人工智能技术对人类社会的深远影响。

“法国决不能错过这场技术革命”

为了办好本次峰会，法国总统马克龙可谓不遗余力。2月9日，马克龙发布了由他本人参与制作的人工智能生成视频。在视频中，马克龙化身歌手、舞者和演员，向世界展现人工智能技术的魅力。他表示，有了人工智能，人们可以大有作为，包括给医疗、能源和社会生活领域带来改变。

法国媒体指出，此次人工智能行动峰会是继2023年在英国举行的全球人工智能安全峰会和2024年在韩国召开的人工智能首尔峰会之后的又一次重要峰会。作为东道国，法国希望通过此次峰会推动法国及欧洲在人工智能领域占据主动。

自人工智能技术出现突破性发展以来，如何更好地监管人工智能技术一直是欧洲关注的重点，甚至可以说欧盟对人工智能技术监管的投入远大于其对技术创新的关注。2024年8月，欧盟《人工智能法案》正式生效，成为全球首部全面监管人工智能的法规。

然而，欧盟国家的领导人似乎逐渐意识到，欧洲在人工智能技术领域已经远远落后于全球“第一梯队”。不少欧洲科技公司对欧盟《人工智能法案》心存不满，称“这些法案只会阻碍欧洲的人工智能雄心”，认为该法案在实际执行中应更加宽松。美国“元”公司全球事务总裁乔尔·卡普兰也曾批评欧盟的人工智能监管框架，警告欧洲或将错过人工智能带来的机遇。据报道，欧盟在人工智能应用方面进展十分缓慢，只有约13%的企业应用了人工智能技术。

欧盟技术主权专员海娜·维尔库宁日前坦言，欧盟必须审视现有规则，因为目前存在太多的重复监管。她表示，“我们将减少该行业的繁文缛节和行政负担”。马克龙在接受媒体采访时也表示：“有些人决定不制定规则，这是有风险的，并且十分危险。但如果欧洲给自己制定了太多规则，也存在相应的风险。”

有欧洲媒体报道称，“欧盟的政策制定者面临越来越大的压力，他们需要采取更加宽松的人工智能监管政策，以帮助欧洲企业保持科技竞争力”。法国政府一名官员表示，此次巴黎人工智能行动峰会应为法国和欧洲敲响“警钟”，“如果我们不作出反应，别人就会控制我们，法国决不能错过这场技术革命”。

多管齐下试图跻身“第一梯队”

法国对于跻身全球人工智能技术的“第一梯队”满怀信心。一名法国外交官日前表示：“在人工智能领域，法国既有人才，也有技术。”马克龙也希望以此次人工智能行动峰会为契机，一改法国科技发展的颓势，加快追赶速度。

在投资领域，马克龙宣布了法国版的“星际之门”人工智能基础设施计划。他在接受媒体采访时表示，“未来几年将在人工智能领域投资1090亿欧元”。相关投资将来自阿联酋、美国和加拿大的投资基金以及法国公司。尽管相较于美国总投资额高达5000亿美元的原版“星际之门”计划，法国版的人工智能振兴计划稍显单薄，但这依然可谓是全球范围内的一项重磅投资。有人工智能公司高管表示：“这1000多亿欧元的投资规模在某种程度上让我们相信，法国将有足够多雄心勃勃的项目。”

针对人工智能基础设施建设，本次人工智能行动峰会开始前，法国已与阿联酋达成协议，两国将建设一个大型人工智能园区，投资规模可能达300亿至500亿欧元。法、阿两国发表的联合声明指出，“两国领导人表达了在人工智能领域建立战略伙伴关系的愿望，并致力于探索在支持人工智能价值链发展的项目和投资方面的合作”。

本次峰会上还成立了一家名为Current AI的基金会，旨在开展公益性项目，如为人工智能发展提供高质量数据等。该基金会初始投资规模为4亿美元，部分资金来自法国政府，计划在5年内筹集到25亿美元。

DeepSeek为欧洲提供新思路

与此同时，近期中国人工智能企业深度求索（DeepSeek）的成功案例也给予了法国和其他欧盟国家不少信心。欧洲多家媒体近日发表文章表示，DeepSeek的经验为欧洲以有限算力和较低成本研发先进的人工智能模型提供了一条可借鉴之路。

有报道称，DeepSeek的出现将人工智能竞争引入新赛道。在本次峰会开始前，人们突然发觉，虽然美国拥有巨额财富和更完善的人工智能基础设施，但其在人工智能领域的领先地位可能并非不可撼动。

巴黎综合理工学院院长劳拉·肖巴德将DeepSeek的成功视为一个重要的标志，因为该企业在资金与美国企业相比极其有限的情况下，仍然取得了卓越的成就。当前人工智能发展亟须摆脱那些规模庞大、成本高昂、能耗惊人的模式，这种模式未必适合推动经济和工业转型。肖巴德说：“我将DeepSeek视为一个积极的信号，这对法国而言是积极的，对欧洲也同样如此。”

英国南安普顿大学教授温蒂·霍尔认为，DeepSeek的成功还让欧洲意识到，不必只听从美国科技巨头的意见，而是需要更多全球对话。

法国负责人工智能与数字事务的部长级代表克拉拉·沙帕兹表示，法国正在寻找合作伙伴，“我们欢迎世界各地所有谈论人工智能的人，我们可以在全球范围内进行对话”。

（本报日内瓦2月12日电 本报驻日内瓦记者 孙铁牛）

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