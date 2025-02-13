打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

AI催生新科研范式，创新生态尤显重要

2025年02月13日08:26 | 来源：光明日报
小字号

原标题：AI催生新科研范式，创新生态尤显重要

新年伊始，DeepSeek成为“热词”，其在各领域的应用也引发思考和讨论。在科研领域，人工智能驱动科学研究的新科研范式随之到来，对构建开放创新生态提出了更急迫的要求。

人工智能等新兴技术是推动科技和产业创新的重要力量。随着人工智能技术的兴起，利用机器学习等人工智能技术可以分析处理多维度、多模态、多场景下的模拟与实验数据，解决复杂推演计算问题，加快对自然规律的发现、验证和应用。人工智能驱动的科学研究在工具和研究方法上都有革新，这种新科研范式更需要利用好全球资源。面对这样的新趋势，持续夯实科研数据共享、加强科研设施共建、促进科技伦理共治，既是为开放创新打好根基，也能加速推进科研范式变革。

科研数据便捷共享为新科研范式提供信息支撑。科研活动每天产生大量的数据，这些数据是训练人工智能大模型的基础。在海量科研数据“投喂”下，人工智能可以对这些数据进行大量计算，从而产生新发现。因此，畅通科研数据流通共享的渠道，能够推动国际科技合作向更加包容、高效的方向发展。在这一方面，国际上目前建设形成的一批高水平科学数据中心，如美国的基因银行（GenBank）、“蛋白质结构数据库”等，已能为人工智能驱动的科学研究提供重要数据资源。不过，科研数据的共享和跨境流动也会带来一些安全风险。这同样值得关注，需要出台相关措施，在控制风险的前提下加强科研数据开放共享，从而适应新科研范式对数据的需求。

大科学设施的共建开放为新科研范式提供重要工具。当前，科学研究面临的环境发生了重要变化——需要解决的科学问题复杂度高、研究活动规模大、跨越的学科多、研究设施更加特殊。国际科技合作也越来越倚重重大科技基础设施的共建与开放。从国际上看，德国近年来陆续通过了一批新建或扩建的大科学设施计划，希望成为国际大型装置的集聚地，并鼓励德国科学家大力参与国外大型装置的建造和运行。目前，我国也在北京、上海、深圳等地布局了大科学装置，为了更好发挥这些大科学装置的作用，仍需进一步提升开放共享水平，实施公平良性的竞争机制，利用大科学设施集聚更多国际资源。

对人工智能所带来的伦理问题，加强全球共治是新科研范式健康发展的重要保障。当前，人工智能大模型快速发展，深度赋能科研、医疗、金融等多个应用领域，但也带来了不能忽视的潜在风险，例如，恶意生成和推送虚假信息、侵犯知识产权、黑客攻击、病毒入侵导致系统瘫痪等。防范这些安全隐患需要全球共同合作，形成完善的全球科技治理体系和治理机制。我国也需要增强科研人员的风险意识与治理能力，积极参与全球科技治理。

新的科研范式呼唤具有全球竞争力的开放创新环境，而构建开放创新的制度能够加速新科研范式到来。一是探索风险可控的数据共享开放跨境流动机制。健全科研数据资源开放共享、合规使用、安全跨境等方面的制度，制定数据登记、流通、监管等标准及规范。在海南自由贸易港、粤港澳大湾区等重点开放区域探索建设枢纽科研数据中心，建立跨行业部门的数据工作组，完善科研数据托管平台建设。充分利用项目收入、创新券等激励手段，鼓励科研单位共享数据到平台，激活数据要素潜能。二是以重大科技项目引领大科学装置开放共享。积极利用国家重大战略实施和重点领域安全能力建设项目，实施若干国际大科学计划和大科学工程，建立重大预研项目有组织科研机制，提升项目国际参与度。建立多元投入机制，采用“以奖代补”的激励措施推动设施面向企业共享开放。重视设施人才队伍培养和建设，鼓励人才团队参与国际重大科研项目。三是完善人工智能等未来科技产业发展的监管机制，提升治理能力。推动更多单位建立科学技术伦理委员会，在相关伦理方法指导下开展“负责任创新”。建立科技创新伦理影响及风险点评估机制，加强敏捷治理，探索实行包容审慎的监管制度。推动完善国际化科技治理体系，推动数字公共基础设施和相应法律法规建设。

（作者：黄琳、刘彦蕊，分别系北京市科学技术研究院创新发展战略研究所正高级经济师；副研究员）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部