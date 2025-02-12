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四川成都开展2025年“春风行动”

促进节后就业供需精准对接

本报记者 王明峰
2025年02月12日08:58 | 来源：人民网－人民日报
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2月11日，四川省成都市2025年“春风行动”大型专场招聘活动在成都市温江区启动，通过现场招聘、直播带岗等就业服务，满足求职者多样化的就业需求和企业开工复产的用工需求。

为助力节后返岗复产，促进就业供需精准对接，成都以“春风行动”为契机，积极组织全市重点产业以及城乡基层和中小微企业等153家用人单位，提供岗位1.13万个。

“今天的招聘会，我们提供了400多个工作岗位。”成都比亚迪电子有限公司招聘专员彭浩说，“今年开年，公司订单不断增加，用工缺口较大，目前已收到近百份简历，为企业完成今年招工计划增强了信心。”

除了线下招聘，此次活动还通过线上直播带岗的形式，在“成都公共招聘网”“宜业成都”“智联招聘”“鱼泡直聘”等平台，同步搭建“春风行动”系列招聘活动网络专区，集中发布招聘需求，线上推送岗位，满足成都乃至周边城市求职者的跨区域求职择业需求，进一步扩大活动影响力和覆盖面。

为多层次、多维度满足农村劳动力、脱贫劳动力、新就业群体及高校毕业生等重点就业群体就业需求，活动现场精心设置主题服务功能区，包括招聘服务、直播带岗、零工岗位发布、技能培训互动体验等，进一步开拓节后返岗复工人才对接渠道。

“2025年‘春风行动’将持续到3月中旬，活动期间，将通过全市936个‘蓉易就业’基层服务站点，高密度组织各类系列活动500场以上，计划提供就业岗位40万个以上，真正将好岗位送到群众家门口。”成都市人力资源社会保障局相关负责人表示。

《 人民日报 》（ 2025年02月12日 14 版）

(责编：李依环、李昉)

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