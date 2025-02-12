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广东清远激励基层干部干事创业

万村动员聚人才 创新发展增活力

本报记者 洪秋婷
2025年02月12日08:58 | 来源：人民网－人民日报
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在广东省清远市三坑镇湴崀村党群服务中心，一位丝苗米种植专家正在台上讲课，村民温伙林坐在下面，不时在笔记本上记下要点。近年来，他靠种植丝苗米和水果玉米等作物提高了收入，对农业科技尤其关注。

罗煜明是湴崀村本地人，原来在清远市做贸易生意，2020年回到村里做党总支书记，2021年换届选举后，任村党总支书记、村委会主任和村集体经济联合社社长。

原来的湴崀村经济底子弱，党员平均年龄偏大，村两委班子战斗力不足，村集体经济收入一年仅4万元。

“要发挥好村里68名党员的模范作用。”摸底后，罗煜明带动乡贤和社会力量，新建了多功能党员活动中心，不仅为党员群众提供了文化活动空间，更重要的是激发了村里党员群众民主议事和民主参与的热情。通过召开村党员议事大会，发动党员群众全程参与，一个个村里急难愁盼的问题得到解决。村子整洁了，环境变美了，配套跟上了，更多人被吸引回村。

推动乡村全面振兴，离不开人才支撑。清远通过逐级比选建立“百千万工程”优秀基层人才库，营造引才、育才、聚才氛围。罗煜明就是2024年10月入选人才库的。

村里引进光伏发电项目后，罗煜明有了产业发展新思路。通过市场调查和专家论证，村里将野菜“树仔菜”作为光伏板下的经济作物来推广种植。利用光伏板下荫蔽又高温的条件，湴崀村村委会联合企业承包种植400亩“树仔菜”，全年200多天可以采摘，亩产约750公斤，田头收购价每公斤6元。“村民整合土地出租给企业，不仅有租金收入，收菜的时候又可以到企业打零工，每人每年增收五六万元。”罗煜明说，“‘树仔菜’成为湴崀村致富的大产业，现在村集体经济收入一年有26万元左右。”

为激发基层队伍的活力和干劲，清远举全市之力深入实施全省“百县千镇万村高质量发展工程”，并推行“清远市基层党组织书记十个思考”，引导基层干部围绕高质量发展常思常想。2024年以来，清远共组织开展基层理论宣讲4631场次，累计举办村党组织书记小班培训班、村民小组长培训近3000期，培训24万余人次。同时，加快推动30个典型镇、219个典型村的培育建设，实施推进655个乡村运营项目，吸引8500多名青年人才回乡就业创业。

《 人民日报 》（ 2025年02月12日 12 版）

(责编：李依环、李昉)

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