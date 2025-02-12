——本报二〇二五年“新春走基层”活动回眸

孙超（右一）在常德第七中学采访汉剧高腔定向委培班学员。

徐虹雨摄

李龙伊（前）在“东方第一哨”采访边防战士。

刘 洋摄

孟祥夫（右）在江苏省南京市一冷链市场采访。

陈 庆摄

刘晓宇（前）和村民一起探访赤溪村下山溪旧址。

陈尔熹摄

谷业凯（左）在海子山高海拔宇宙线观测站“拉索”采访。

本报记者 游 仪摄

姚雪青（右）在梅钢采访无人产线。

王振坤摄

蛇年春节之际，人民日报社精心组织、扎实开展2025年“新春走基层”活动，许多青年记者奔赴田间地头、工厂车间、边防哨所，深入基层一线，推出一批接地气、有生气的报道，从小切口观察大时代，引发读者共鸣共情。

我们邀请部分参与“新春走基层”的青年记者，讲述所见所闻，见证时代气象，感悟收获成长。

——编 者

三个故事，触摸经济脉动

本报记者 姚雪青

刻板印象中“傻大黑粗”的钢铁厂区，如今成了国家4A级旅游景区。春节假期，我从江苏南京三山矶湿地公园出发，乘坐观光火车驶向景区，在不知不觉中进入梅山钢铁厂区。

栽满香樟的沿途，布置着景观小品；乌桕籽熟了，吸引鸟群在草坪上觅食……环境为何这么美？抬头看，秘密就藏在全程57公里长的全封闭“空中走廊”里。南京对高排放高污染钢铁行业启动了超低排放改造，“用矿不见矿、用煤不见煤、运料不见料”，钢铁厂形象大为改观！

还不止呢。在旅游线路上的网红打卡地——热轧智慧产线，钢铁工人在一线烟熏火燎的劳动场景不复存在，现在只需坐进空调间，在数字孪生大屏前动动鼠标，热轧就能干得又快又好。

生态化改造实现节能减排，数智化升级提高经济效益——这就是钢铁厂开门迎客的底气。在南京两钢四化企业中，这已成为常态。

除了传统产业转型升级，新兴产业也活力满满。各种元器件乘坐无人搬运车，穿梭在产线中，机器人员工们协同配合，20分钟就能生产一台机器人产品。这一幕用机器人生产机器人的场景，发生在江苏一家机器人企业。企业负责人说，产线和产品迈向高端化的背后，离不开“设备更新”政策支持。

2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，这条产线上近一半设备进行了更新升级。算算账，设备更新的费用约1400万元，共获“两新”政策补贴近800万元。今年，政策再加码，提出“鼓励有条件的地方以工业园区、产业集群为载体，整体部署并规模化实施设备更新”，不仅助力企业攀高，还扩大了市场需求。企业订单爆棚，预计今年销售额增长30%以上。

放眼企业所在的南京市江宁区，工业机器人产业集群有30余家企业。利好政策下，生产端和市场端两头旺，2025年全区工业机器人产业集群生产规模预计同比增长超20%。

春节前，消费品以旧换新政策扩围，几家商场都排起了长队。6000元以下手机、平板、智能手表手环补贴15%的新政策，吸引不少年轻人以旧换新，一位母亲现场给儿子买了平板电脑又配了新耳机……不少原本犹豫观望的群体，在新春也收获了满意的消费体验。

新政策，新场景，新热点。生产和消费，春意融融，平稳向好。

山乡巨变，群众笑脸最美

本报记者 刘晓宇

除夕年夜饭，一道再普通不过的清炒杏鲍菇，却是福建宁德磻溪镇赤溪村钟丽眉家以往少见的菜。“尝尝！茶园里套种的菌菇棒，改良土壤不说，还有鲜嫩可口的菇可以吃！”钟丽眉一筷子夹到记者碗中。在昔日的“中国扶贫第一村”，这样的新鲜事可不少！

翠绿色的茶园遍布山野，动听的畲歌萦绕山村，弥漫着年夜饭香的袅袅炊烟中，身着畲族“凤凰装”的村民不时在镜头中闪现……昔日的“中国扶贫第一村”，如今已华丽转身，日子真红火！

唱畲歌、看茶园、拍视频、吃年饭，几个再普通不过的生活小细节，窥见山乡巨变——

看精神风貌，畲歌队、巾帼宣讲队、少年舞狮团成为当地精神文明建设的“金名片”，“群众的笑脸最美！”这是村干部对记者的直言；看生态，支柱产业茶园迈上“生态路”，品质好价格高，“咱家的茶叶最鲜甜！”刚上初中的钟思炜有点自豪；看发展，直播带货、现代物流早已进村入户，“年味儿就要拍下来、传出去！”民宿经营者曾庆兰除夕正忙，春节客流的准备工作满满；看收获，“村里货运不错”“茶叶品质在变好”“研学基地马上要动工”……年夜饭中，村民你一言我一语的讨论，更有过年的热闹感。

除夕行走在赤溪村，每个人的脸上都洋溢着笑容：风格干练的畲族“铁娘子”钟丽眉、好客爽朗的四川媳妇儿曾庆兰、认真严谨的农技员周秦福……“大伙儿笑容何来？”“不用问，每个小家的收获，就是整个村子的幸福！”磻溪镇副镇长张少林语气坚定。

初一一大早，记者搭乘曾庆兰家刚买不到20天的汽车前往火车站。“去年年底以旧换新，国家补贴了两万多块钱呢！”透过后视镜，曾庆兰丈夫黄步和眼角的笑意藏不住。

车穿行在大山中，身后风景如画——大国如山，巍峨壮丽；小家似水，温柔细腻。山水相依，绘就了记者眼中最美的风景。

两地“寻新”，见证文化传承

本报记者 孙 超

身形挺拔，剑眉星目，先亮相，紧接着助跑、加速、腾空、落地，动作潇洒连贯。好一群矫健的少年！

春节前，我走进湖南常德汉剧后备人才定向委培班的冬训现场。趁着寒假，少年们加紧练习戏曲基本功。常德汉剧百年传承，如今有了新一代。

“你看这些苗子，未来就是咱们汉剧的领军人物！”在场上指导时显得颇为严厉的“师父”们，在向我这个“外人”介绍的时候，话语里却满是骄傲。探索汉剧人才培养新模式，湖南常德汉剧高腔保护传承中心联合常德市第七中学、湖南幼儿师范高等专科学校，建立定向委培机制：不光免学费，毕业后还能直接进中心工作。不光是汉剧，常德丝弦等非遗曲艺，也正探索类似模式，有望彻底扭转后备人才不足的问题。

多年来，古老的常德汉剧，做的事可以浓缩成一个词——“寻新”。没有剧院就找新舞台，没有新人就从娃娃开始培养，没有新剧目就从新时代中找“感觉”。

说来也巧，春节返乡探访，行至江西婺源县秋口镇王村的石门自然村附近，导航提示前方拥堵。十年前我就曾路过石门，印象中是个宁静的小自然村，如今怎么这么热闹？原来在这里，优秀传统文化和乡村旅游产生了“化学反应”。非遗板龙灯，点亮了节日的夜晚；门扉窗棂上，有石雕木雕砖雕点缀；家家户户门口，都贴着《朱子家训》中的格言警句。村民们介绍，石门自然村留存大量的徽派建筑，也一直以诗书传家。独特的徽风徽韵，让小村有了浓浓的文化味。

无论是湖南常德的非遗传承，还是江西婺源的文旅融合，文化构建起一代代人的生命底色，也为新业态提供了源源不断的滋养和依托。

一路同行，“卡友”冷暖挂心

本报记者 孟祥夫

跟时间赛跑，和家人聚少离多……如果不是跟着货车司机朱文超从河北高碑店到江苏南京送年货，我不知道大货车司机有这么辛苦。但同时，我也感受到了他们的喜悦和幸福。

旅途中的暖心服务更多了——

超市、开水间、美食广场……江苏淮安刘老庄服务区，各类服务一应俱全。朱文超说，现在服务区的自助餐都很好，在河南等地的服务区，大货车司机吃自助餐还能享受八折优惠。

除了自助餐，服务区还提供热水、车辆维修、加油充电等服务，基本满足大货车司机的需求。不少服务区还设有“司机之家”，提供住宿休憩、理发洗浴、洗衣烘干、餐饮娱乐等全天候多样性服务，让出门在外的货车司机也有“家一般的感觉”。

朱文超告诉我，他接单平台所在的公司在一些城市也设立了可供司机休息的地方，可以免费住宿、洗澡洗衣，方便得很。

为了让在路上的大货车司机更顺心、安心，中央和地方近年来推出了不少暖心举措。截至2024年底，全国已建设了1900多个“司机之家”，大货车司机通过地图导航、“司机之家”小程序就能搜索使用。同时，服务区配备视频监控，强化安保巡查，让大货车司机休息时没有后顾之忧。

一些地方提供的贴心服务让大货车司机点赞不已。朱文超说，在浙江、河南等地，要是大货车坏在高速路上，当地能免费拖车到服务区。

办证更便捷了——

证件电子化、电子证照跨区域互信互认……近年来，交通运输部门不断便利从业经营办事办证，大货车司机少跑腿，甚至不跑腿就能办好证。以道路运输证和从业资格证为例，以前是纸质版，一年一审，现在电子化了，年检时也不用跑办事大厅现场盖章。审车直接在网上完成，实现异地审车，完全不耽误在外跑车。

截至2024年底，全国累计归集道路运输电子证照4972万张，证照电子化率达到93.8%，广大货车司机们办证更方便，在路上越来越顺畅、顺心。

风雪边关，感悟军人担当

本报记者 李龙伊

飞机冲破云层，舷窗外跃出一片雪白。舱门开启，零下30摄氏度，朔风裹挟雪粒迎面扑来。时值“四九”，我来到祖国陆地版图最东端的黑龙江黑瞎子岛，探访北部战区某边防连“东方第一哨”。

一连几天，我吃着战士的饭菜，住着战士的营房，跟着战士一起巡逻。一名老班长告诉我，早些年，没有这些平整的公路，巡逻路上到处都是雪窝子，深的地方能没过腰。在这样的条件下，他们战风雪、斗严寒，圆满完成执勤任务。

如今，情况大不同。无人机盘旋云端俯瞰边境线，新型摩托雪橇在雪原上画出银色轨迹，“猛士”巡逻车载着官兵穿越极寒，红外夜视、鹰眼系统一应俱全，微波通信车实时传回数据。我真切感受到，“智慧边防”让茫茫雪原化作指尖方寸，科技为戍守边关插上了信息化“翅膀”。

巡逻归来，开饭时间到了，食堂里酸菜白肉飘香，蒸包子热气腾腾，战士们脸上洋溢着幸福的笑。住板房、啃冰碴饭，曾是第一代驻防老兵的共同回忆。如今，温暖的新一代营房里，健身房器械锃亮，军需、油料、物资供应充足，喝净化水、用清洁电，家属来队拎包即住成为“标配”。

营区的建设发展，见证着时代进步，但戍边官兵艰苦奋斗的本色却从未改变。风雪边关，人烟稀少，没人叫苦，没人喊冷。离开连队时，我看到新修的公路如银链蜿蜒，哨所屋顶的五星红旗愈发鲜艳。那群面庞被冻得通红的边防军人，用青春和热血，无声守护着家国安宁。

我深刻感到，脚底沾满巡逻路的雪粒，更能读懂官兵睫毛上的冰霜；咽下炊事班做的姜汤，更能体会“温暖”二字在极寒之地的分量。作为记录者，唯有以敬畏之心贴近，用真诚笔触书写，方不负这风雪中的坚守。

世界屋脊，领略“拉索”风采

本报记者 谷业凯

四川稻城县海子山，我国高海拔宇宙线观测站“拉索”的所在地。平均海拔4400多米的世界屋脊上，荒凉是它的主色调。在“数星星”的人眼中，这里是离“宇宙”最近的地方。

5216个电磁粒子探测器、1188个缪子探测器，7.8万平方米的水切伦科夫探测器阵列、18台广角切伦科夫望远镜……这些高精尖的探测设备分布在1.36平方公里的区域内，仿佛一盘和宇宙对弈的巨大棋局，随时捕获着“天外来信”。

作为目前世界上海拔最高、规模最大、灵敏度最强的宇宙线观测站，“拉索”建设没有任何成熟的标准可供借鉴，科研人员全程参与了“拉索”的生产、安装等环节，连给机器拧螺丝，也是他们亲手完成的。

“拉索”的运行，还离不开一群坚守在世界屋脊上的运维人员。我采访的藏族小伙四郎达珠，负责“拉索”广角切伦科夫望远镜的日常维护。冬季空气透明度高，是广角切伦科夫望远镜观测的“黄金期”，也是达珠和同事们最忙碌的时候——主板烧坏了，要及时更换；碰到雨雪天气，随时查看设备情况；到了晚上，每隔半个小时就要报告一次天气……

说起稻城，大多数人想到的，是壮美的高原风光。如今，“拉索”成为游客们新的打卡地，很多青年伴侣还会选择在观景台上拍摄婚纱照。

而像达珠一样，越来越多的青年在这里从事着新职业：负责水切伦科夫探测器阵列维护的肖冬；紧盯电力设备运行情况的邓坤；大学期间就爱好天文学的滕明月，选择到甘孜藏族自治州稻城高海拔天文科学中心工作，成为一名科普工作者。

在稻城，圆环阵太阳射电成像望远镜、2.5米大视场高分辨率太阳望远镜等数个“仰观宇宙”的大科学装置已经建成或即将建设，更多“数星星”的人也将在此实现自己的梦想。

《 人民日报 》（ 2025年02月12日 07 版）

(责编：李依环、李昉)