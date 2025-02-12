本报记者 朱佩娴 高 乔

图为获得2025年第十一届泰北民校教育日暨学术竞赛“中小学中文职业演讲比赛”冠军的泰国醒民学校孔子课堂学生合影。

泰国醒民学校孔子课堂供图

近日，由河南师范大学与泰国醒民学校合作共建的醒民学校孔子课堂举办以“金蛇献瑞 共贺新春”为主题的2025年春节联欢活动。近千名师生齐聚一堂，共同庆祝乙巳蛇年春节。

在热闹的锣鼓声中，精彩的舞狮表演拉开联欢活动序幕。由学生带来的《太极功夫扇》展现中国武术的独特魅力，《古诗吟诵》和歌舞《踏浪》表演生动优美；河南师范大学孔子课堂志愿者教师现场挥毫泼墨书写春联，在传递新春祝福的同时，展示中国书法艺术神韵；师生共同表演的歌舞《相亲相爱》传递“暖暖一家人，浓浓中泰情”的温暖。

此前，为迎接新春，醒民学校孔子课堂和学校中文部老师组织全校学生开展“春节涂色比赛活动”。在联欢活动现场，学校为获奖学生颁发证书及奖品。在“红包传情”“红灯贺岁”“书画幸福”“春节知识问答”等文化体验活动环节，师生们积极参与、相互配合，在欢声笑语中亲身感受春节传统习俗，深入理解春节的丰富内涵。

春节假期，泰国醒民学校再传喜讯：该校孔子课堂学生在2025年第十一届泰北民校教育日暨学术竞赛“中小学中文职业演讲比赛”中获得小学1—3年级组和4—6年级组冠军。

在本次比赛中，演讲《醒民寻宝，爱在校园》带领听众漫步校园，走进醒民学校二十四孝广场、孔子像、孔子课堂等标志性场所，让听众深切感受校园独特魅力；演讲《舌尖环游彭世洛》以幽默风趣的表达方式，推荐泰国彭世洛府的芭蕉干、泰式炒河粉、吊脚面等5种特色美食，用充满感染力的演讲为听众带来一场彭世洛美食之旅。醒民学校孔子课堂学生们的演讲紧扣演讲主题，表达生动形象，语言幽默风趣，收获评委和观众的好评。

据悉，河南师范大学与醒民学校基于对中文教育推广和中泰文化交流的共同愿景，多年来携手共进，深度推进孔子课堂建设。双方在课程设置、师资培训、文化活动等领域紧密协作，取得亮眼成果。2025年是中泰建交50周年，河南师范大学将继续为醒民学校孔子课堂的师生提供全方位支持协助，共同推动中泰文化教育事业交流合作，为增进中泰友谊贡献力量。

(责编：李昉、李依环)