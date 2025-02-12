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量子是“子”吗

袁岚峰
2025年02月12日08:45 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“遇事不决，量子力学”，一句网络流行语的调侃，侧面反映出近年来量子科技的突飞猛进。从前沿研究到日常生活，越来越多人对量子产生了兴趣。那么，量子到底是什么？

　　量子不是一种粒子，而是一种性质。具体而言，当一种事物是不连续变化的，我们就说这种事物是量子化的，把它的最小单元称为量子。例如，在日常生活中常见的上台阶，我们只能上一个台阶、两个台阶，而不能上半个台阶。

　　量子化是微观世界的本质特征。在宏观世界里连续变化是大多数，但在微观世界里，不连续变化才是默认值。

　　例如，光是由一个个光子组成的，可以有一个光子、两个光子，但不可能有半个光子。原子中电子的能量只能取某些特定的值，不能连续变化，所以这些可取的能量值叫作能级。此外，粒子的电荷、角动量、磁矩等物理量，在大多数情况下也都是量子化的。

　　因此，描述微观世界物理规律的科学就叫作量子力学。这是由德国物理学家普朗克在1900年开创的，后来经过爱因斯坦、德布罗意、海森堡、薛定谔、狄拉克等许多科学家的努力，成为物理学的两大基础理论之一。

　　世界上，几乎找不到与量子力学无关的地方。世界的存在，即原子的稳定性。观察原子结构可以发现，原子是由带正电的原子核与带负电的电子组成的。电子为什么不落到原子核上去？实际上，按照传统的物理学，电子必然会落到原子核上，如果这样，原子就不可能稳定存在，我们所知的世界也就不可能存在。量子力学“拯救”了原子，量子力学决定了原子中电子的能级有个最小值，电子最低只能在这个能级上，不能再往下掉。因此，电子不会落到原子核上。

　　除此以外，量子力学还解释了物质所有的微观宏观性质，如硬度、磁性、导电性，由此催生了大量现代信息技术，如激光、核能、半导体、发光二极管。计算机、手机等的出现都与此相关。

　　既然量子科技已经应用得如此广泛，为什么现在人们又把它视作新兴技术呢？

　　这是因为近年来量子科技有了全新的内涵。20世纪80年代以来，科学家们开始主动调控和操纵单个粒子，充分挖掘它们的量子特性。例如粒子状态的远程传送、不可破译的信息传输、前所未有的计算能力和测量能力等。这就是新兴的量子信息科学，被称为第二次量子革命。具体而言，它分为量子通信、量子计算、量子精密测量三大部分。

　　说到量子通信，中国走在世界前列。例如，2016年发射的“墨子号”量子科学实验卫星，是世界首创；量子计算是目前全世界最热门的科研领域之一，我国科学家研发的“九章”系列量子计算原型机，在光量子计算方面国际领先；量子精密测量离大家的生活最近，例如卫星导航，其中的核心技术就是原子钟——人类目前最精确的计时装置，是一种典型的量子精密测量技术。

　　虽然目前产业规模还不是很大，但量子科技拥有广阔的发展空间。或许，当将来的人看到我们还没有大规模使用量子通信、量子计算机，就会像我们现在看到没有学会用电的古人一样。跨越百年的量子科技，还将源源不断创造更多惊喜。

　　（作者为中国科学技术大学副研究员，本报记者徐靖采访整理）

(责编：李昉、李依环)

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