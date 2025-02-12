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价格低、短时长、种类丰富——

年轻人爱上体验课

王坤垚
2025年02月12日08:43 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近来，中国不少城市的年轻人将目光投向了体验课。打开某团购平台，搜索“体验课”关键词，大量健身、手工、乐器等丰富多彩的课程优惠团购信息跃入眼帘。9.9元一节普拉提私教体验课、19.9元一节中餐刀工体验课、29.9元3次爵士入门小班体验课，便宜的价格加上新颖的课程设置吸引了众多年轻人的目光。

　　年轻人为什么爱上“体验课”？

　　课程价格亲民且性价比高，是重要原因之一。笔者调研发现，市面上大多数体验课的定价在几元至几十元不等，提供的体验时长普遍在40分钟到1个小时左右。

　　“对于我这种三分钟热度的人来说，体验课真的太合适了。低价、短时长，如果体验不好，就当买个乐子，也不会有什么负担。”今年研二在读的小碟拥有丰富的“低价体验课”消费经历。在过去的半年里，她已经体验了英语口语、声乐、爵士舞等数十种课程类型。

　　较低的试错成本，使得体验课成为年轻人探索兴趣的新路径。“传统健身私教课十节起订，单节均价超过300元，而体验课只需1/10不到的价格就能尝试不同项目。”上海90后女孩匀停曾为选择健身课程犯难。通过参加各类体验课，她先后尝试了燃脂搏击、普拉提、网球等数种运动项目，最终选择网球作为自己的长期爱好。“体验课就像是我的爱好筛选器，通过亲身实践，才能选到真正适合自己的。”匀停说。

　　除了低价，体验课受欢迎还胜在“新奇”。

　　在四川省成都市一家文物修复工作室，刚刚结束文物修复体验课的辰辰难掩兴奋之情。“这是我参加过最特别的课程。”陈辰表示，“作为一个文博爱好者，文物修复是我梦寐以求的工作，从水晶土取模到石膏浇灌，再到烤制、修形和打磨，看着破损的文物在自己手中逐渐复原、重现光彩，这种体验真的很有意义。”

　　如今，体验课程种类愈发多元，如胶片冲洗、DJ打碟、服装设计等小众项目层出不穷。这些耗时短、价格低的体验课程，满足了年轻人“悦己式充电”的消费需求，成为他们提升自我、丰富生活的新选择。

　　对商家来说，用低价引流赚取曝光度，积累好评，提升正课转化率是开设体验课的主要目的。

　　“课程质量与用户体验我们都要保证，让顾客在体验时充分感受到价值感，才能更好地完成转化。”江苏南通某舞蹈培训机构创始人陆女士向笔者表示，参加低价体验课的人群大多是热衷尝新、具有自我投资意识的年轻人。通过丰富课程类目、优化教学内容，低价体验课帮助商家开拓了市场。“为迎合市场需要，我们的体验课程也愈发精细化，根据不同舞种和不同基础的学员，设置了多档灵活课程。目前来看，转化率还不错。”陆女士说。

　　不过，也有部分消费者反映体验课存在课程内容同质化、线上线下预约不同步，以及低价背后的隐藏消费等问题。随着低价体验课这一消费模式的兴起，市场竞争加剧。如何在低价和高品质之间找到平衡点，真正化“流量”为“留量”，依然是许多商家亟待解决的课题。

(责编：李昉、李依环)

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