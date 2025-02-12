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一小时适应个人脑活动模式

AI解码器让思维“跃然纸上”

2025年02月12日08:40 | 来源：科技日报
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原标题：AI解码器让思维“跃然纸上”

美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队开发了一种基于人工智能（AI）的“读脑术”，能将人的思维转化为连续文本，而无需用语言说出来。这一脑部解码器仅需大约1个小时，就能适应个人独特的脑活动模式，或为语言障碍患者提供了一种前所未有的新工具，也为开发未来神经技术和下一代脑机接口奠定了基础。相关研究成果发表于最新一期《当代生物学》杂志。

传统的脑机接口技术依赖于长时间的数据收集和复杂的算法训练，以识别和解释大脑信号。这种方法不仅耗时，而且对参与者的耐受性要求极高。而新工具被视作重大突破的关键在于，它适应每个人的脑活动模式速度非常快。相比之下，早期技术需要参与者在功能性磁共振成像扫描仪中躺16小时来训练脑解码器。

新技术创建了一种基于语言的脑机接口方法，而无需任何程度的语言理解。研究人员采用了观看无声短视频的方式，并结合一种转换器算法，将新个体的大脑活动映射到之前用于训练大脑解码器的数据集上。这使得新用户只需1小时培训时间，即可使用解码技术。

此外，在模拟失语症患者的脑损伤条件下，改进后的解码器能将他们脑中所想的故事转化为连续文本。这显示出该工具帮助失语症患者的潜力。当前，研究人员正与失语症专家合作，测试这种改进后的脑解码器是否能帮助失语症患者改善其沟通能力。

这项研究也意味着，通过语言和视觉途径访问语义具有非凡的价值，相关技术也能为神经科学研究开辟新的可能性。而在应用层面上，它将很快帮助到那些难以诉说或理解语言的人群。（记者张梦然）

(责编：李昉、李依环)

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