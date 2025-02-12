促进专业教学紧跟产业和技术发展

本报北京2月11日电 （记者闫伊乔）近日，教育部印发758项新修（制）订的职业教育专业教学标准。与原标准相比，新标准系统设计了中职、高职专科、职业本科教学要求，更加强化职业综合素质和行动能力培养，促进专业教学紧跟产业和技术发展，推动以数字化和人工智能赋能教学。

职业教育专业教学标准是职业教育国家教学标准体系的重要组成部分，是开展专业教学的基本文件。新标准在全面规定专业设置、课程体系、教材资源、实习实训、师资保障、质量评价等教学基本要求的基础上，也为学校结合区域、行业实际以及办学定位和人才培养需要，自主设置课程、开展人才培养留出了空间。

据悉，新标准覆盖《职业教育专业目录》1434个专业的52.9%，涉及19个专业大类、90个专业类。其中，中职标准223项，高职专科标准471项，职业本科标准64项；第一产业相关专业标准52项，第二产业相关专业标准292项，第三产业相关专业标准414项。根据2024年全国职业教育专业布点数据，新标准覆盖10.1万余个专业点，占专业布点总数的82.1%。

为做好修（制）订工作，教育部组织和协调有关职业学校、普通高校、行业企业、教科研机构、专家组织、学术团体等4600余家单位的9500余名专家参与，征求近100家有关行业主管部门、行业协会、地方教育行政部门、研究机构意见，历时3年多完成。

《 人民日报 》（ 2025年02月12日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)