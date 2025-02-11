日前，教育部印发了758项新修（制）订的职业教育专业教学标准。教育部职业教育与成人教育司负责人就有关问题回答了记者提问。

问：请介绍一下新标准的研制背景。

答：现行中职专业教学标准2014年发布，共230项；高职专科专业教学标准2012年发布，2019年进行了修订，共757项。这些标准在指导职业学校准确把握专业人才培养目标和规格、加强教学基本规范建设、深化教育教学改革、提高人才培养质量等方面发挥了重要作用。

随着科技创新和产业变革不断深化，新技术、新职业、新业态不断涌现，特别是在全面推进教育强国建设，加快构建职普融通、产教融合的职业教育体系背景下，对技能人才培养提出了许多新要求。2021年，教育部发布新版《职业教育专业目录》（以下简称《目录》），一体化设计中职、高职专科、职业本科专业，共设置19个专业大类，97个专业类，1434个专业。新版《目录》新增、更名、合并、撤销专业总体幅度高达60%，很多专业的名称和内涵发生了变化。

在此背景下，为更好适应时代发展新形势、行业企业新需求和职业教育发展新要求，我们于2021年7月启动职业教育专业教学标准的修（制）订工作。

问：请介绍一下新标准修（制）订范围。

答：本次发布的新标准共758项，覆盖新版《目录》1434个专业的52.9%，涉及19个专业大类、90个专业类。其中，中职标准223项，高职专科标准471项，职业本科标准64项；第一产业相关专业标准52项，第二产业相关专业标准292项，第三产业相关专业标准414项。

2024年全国职业教育专业布点总数12.3万余个，新标准覆盖其中10.1万余个，占专业布点总数的82.1%。

问：新标准主要有哪些特点？

答：一是系统设计中高本教学要求。新标准对接一体化设计的《目录》，系统设计中职、高职专科、职业本科三个层次的专业教学标准。对于不同层次的同类专业或相近专业，遵循技能人才成长规律，强化培养目标的有机衔接、培养规格的逐层递进、课程设置的逐级加深、能力素质的逐步增强，推动不同层次职业教育的有效衔接。如，本次系统研制了中职新能源汽车制造与检测专业、高职专科新能源汽车技术专业、职业本科新能源汽车工程技术专业的教学标准，中职数字影像技术专业、高职专科数字媒体艺术设计专业、职业本科数字媒体艺术专业的教学标准等。

二是进一步完善体例框架。新标准包含概述、专业名称（专业代码）、入学基本要求、基本修业年限、职业面向、培养目标、培养规格、课程设置及学时安排、师资队伍、教学条件、质量保障和毕业要求等11个方面要素。与原标准相比，新增了概述要素、毕业要求要素，单列师资队伍要素，进一步强调师资队伍在专业教学中的重要性。

三是服务现代化产业体系建设新要求。聚焦科技革命和产业变革对生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，重点建设先进制造业、现代农业、生产性服务业、民生紧缺领域相关专业的教学标准，有效促进职业教育专业建设的内在因素与行业需求的外部因素紧密衔接，努力满足现代化产业体系建设对高素质技能人才的新要求。如，本次修（制）订了微电子技术与器件制造、航空智能制造技术等先进制造业相关专业标准，智慧农业技术、畜禽智能化养殖等现代农业相关专业标准，智能物流技术、工业节能技术等生产性服务业相关专业标准，婴幼儿托育服务与管理、智慧健康养老服务等民生紧缺领域相关专业标准。

四是强化职业综合素质和行动能力培养。新标准紧密对接新产业、新业态、新模式、新技术下行业企业用人标准、职业岗位新要求，深入开展职业能力分析，科学确定专业的职业面向、人才培养目标和培养规格，构建模块化、项目式课程体系。加强实践性教学，要求中职、高职专科实践性教学学时原则上不少于总学时的50%，职业本科实践性教学学时原则上不少于总学时的60%。综合考虑中职学生学业需求和身心发展特点，明确校外企业岗位实习时间一般不超过3个月，同时加强校内实训教学。引导职业本科学校围绕能力培养科学确定取得学位要求，明确职业本科专业一般不要求学生撰写毕业论文，将工艺改进、产品（服务）设计、技术（服务）创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计（创作）的重要内容。

五是以数字化和人工智能赋能教学。新标准将数字化和人工智能作为推动教学方式变革、提高教学质量的重要手段，要求推动专业升级和数字化改造，结合人工智能等技术实施课程教学数字化转型，鼓励选用形态丰富、易于更新的数字教材，运用虚拟仿真等技术开展实训，建设、配备音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源。

六是支持学校自主设置专业课程。新标准全面规定了专业设置、课程体系、教材资源、实习实训、师资保障、质量评价等教学基本要求，同时也为学校结合区域、行业实际、办学定位和人才培养需要，自主设置课程、开展人才培养留出了空间。与原标准相比，中职、高职专科新标准只规定应设置的专业课程的数量及应涉及的专业领域，不再硬性规定课程名称；职业本科新标准只规定专业课程应涉及的专业领域，不硬性规定课程设置的数量和课程名称。

问：如何贯彻落实好新标准？

答：一是加强宣传解读，组织各行业职业教育教学指导委员会，聚焦本行业领域相关专业教学标准，开展宣传解读工作，帮助各级教育行政部门、职业学校等全面了解和把握新标准。

二是组织开展专题培训，推动将新标准有关内容纳入各类职业教育培训项目，通过集中培训、教师研修、集体备课等方式，切实提升广大教师、教学管理人员、教研人员贯彻和应用新标准的能力。

三是指导各职业学校全面修订相关专业的人才培养方案，完善课程体系，落实新标准对教学条件、师资队伍、质量保障等要求，不断提升人才培养质量，增强人才培养适应性。

(责编：王鑫、刘凡)