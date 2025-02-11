记者2月11日从教育部获悉，教育部近日印发758项新修（制）订的职业教育专业教学标准，覆盖《职业教育专业目录》1434个专业的52.9%，涉及19个专业大类、90个专业类。其中，中职标准223项，高职专科标准471项，职业本科标准64项。

新标准包含概述、专业名称（专业代码）、入学基本要求、基本修业年限、职业面向、培养目标、培养规格、课程设置及学时安排、师资队伍、教学条件、质量保障和毕业要求等11个方面要素。与原标准相比，系统设计了中职、高职专科、职业本科教学要求，更加强化职业综合素质和行动能力培养，促进专业教学紧跟产业和技术发展，推动以数字化和人工智能赋能教学。同时为学校自主设置课程、开展人才培养留出了空间。

教育部职业教育与成人教育司负责人介绍，2021年，教育部发布新版《职业教育专业目录》，一体化设计中职、高职专科、职业本科专业。新增、更名、合并、撤销专业总体幅度高达60%，很多专业的名称和内涵发生变化。为更好适应时代发展新形势、行业企业新需求和职业教育发展新要求，职业教育专业教学标准的修（制）订工作于2021年7月启动。

下一步，教育部将组织各地教育行政部门等，做好新标准的宣传推广和贯彻落实工作；指导各职业学校认真执行新标准，修订相应专业的人才培养方案，不断提升职业教育人才培养质量，增强人才培养适应性。（记者胡梦雪）

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