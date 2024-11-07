湖北省“劳模工匠进校园”全国示范活动暨湖北工业大学《追梦》思政通识课在湖北工业大学举办。余乐、赵宗合、熊茂垠、胡惊雷、秦环兵等5位劳模工匠，现场分享成长故事，诠释工匠精神，畅谈劳动心声，凝聚信心力量。

余乐讲述了自己在湖北省“鄂有绝活”高技能人才技能大赛中，以一手“操纵机器人给生鸡蛋剥壳”的绝活震惊四座。凭着钻研精神，他还研究出C型机器人轨迹滚边法，在激光焊、视觉引导等多项技术上实现了国产化的自主可控，打破了国外供应商的相关技术封锁。

在湖北省“劳模工匠进校园”全国示范活动上，劳模工匠余乐分享成长故事。湖北省总工会供图

从一名新手起步，苦练焊接基本功，到参加各类焊接技能大赛，赵宗合结合自己干电焊工25年的经历，向现场师生分享了“爱岗敬业、融入团队、组织培养”的人生感悟。

熊茂垠讲述自己通过自学成为一名律师，并不断尝试跨专业、跨职业奋斗，如今创办了律师事务所。他说，幸福都是奋斗出来的，要不断学习，注重实践，关心国事，多读好书，努力奋斗，不负青春、不负韶华，做幸福的奋斗者。

被称为“武钢创新达人”的胡惊雷讲述了自己把生产现场当学堂，如何从一名普通的技校生逐步成长为中国新型钢铁产业工人的优秀代表的故事。他带领机组首次为世界最大的三峡电站特大型变压器装上“武钢芯”，开创了国产HiB钢制造超高压变压器的先河，彻底打破了我国高端硅钢长期被国外企业垄断的格局。

先后自学完成初高中课本、工程测量学及铁道工程测量等大量测量专业书籍，从测量学徒工成长为“专家型桥梁测量工”，秦环兵结合自身经历，向师生分享了争当新时代工匠的感悟。

听完劳模工匠们的故事后，师生们一致表示无论未来从事什么职业，都要秉持工匠精神，精益求精。

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