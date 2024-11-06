由中华全国总工会宣传教育部、湖南省总工会指导，湘潭市总工会主办的“劳模工匠进校园”行动2024年全国示范活动暨“湘潭职工大讲堂——劳模工匠宣讲分课堂”在湖南省湘潭医卫职业技术学院举行。活动以“劳模工匠进校园 匠心传承创未来”为主题，来自不同行业的3位劳模工匠代表结合自身的成长经历和奋斗感悟，为现场广大师生们上了一堂深刻的大思政课。宣讲通过线上线下同步进行。

“劳模工匠进校园”行动2024年全国示范活动在湖南省湘潭医卫职业技术学院举行。湖南省总工会供图

活动现场，全国先进工作者、湘潭市第一人民医院一级主任医师周仕钧讲述了自己从医61年的工作经历和感悟。从青丝到白发，“救死扶伤”成为她一生的坚守。她寄语同学们立足自身专业领域，在学校扎实掌握知识，在未来工作中坚守职业的初心和使命，在困难面前决不后退、勇往直前，努力在自己的职业生涯中绽放光彩。

从普通技工到全国五一劳动奖章获得者，湘电集团有限公司焊接首席技能大师刘新新以“做新时代的创新工人”为主题，分享了自己如何凭借手中的焊枪，把自己融入新时代，也把个人理想与中国梦紧紧地焊接在一起。他鼓励同学们争做踔厉奋发、勇毅前行的奋斗者，努力为行业、为国家发展作贡献。

从“五彩富硒米”到“一亩田脱贫”，再到“深耕一亩田”，全国脱贫攻坚先进个人、湘潭县射埠镇农业综合服务中心高级农艺师邓述东从事农技推广32年，在“一亩田”里大显身手。他用“热爱、努力、坚持、奉献”4个关键词勉励同学们做一名心中有大爱、肩上有责任、做事有担当的新时代青年，在奉献他人、服务社会中实现人生价值。

据了解，2024年湘潭市总工会将组织开展各类劳模工匠进校园宣讲20场次以上，通过“走出去＋请进来”“线上宣＋线下讲”的形式，激励广大学子树立正确的劳动价值观，增强职业荣誉感和社会责任感，点燃青春匠心梦。

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