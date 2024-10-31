湖北省“劳模工匠进校园”全国示范活动暨三峡大学“劳动创造幸福”劳模大讲堂在三峡大学举行。全省高校师生以收看直播的方式，同现场近400名三峡大学师生代表一起，聆听4位劳模工匠奋斗故事，汲取前进力量。

活动邀请了全国五一劳动奖章获得者、航空工业航宇救生装备公司高级工程师吴峰，全国五一劳动奖章获得者、宜昌长机科技有限公司高级工程师陈保军，全国劳动模范、国网湖北超高压公司高级工程师胡洪炜，湖北五一劳动奖章获得者、长江大学教授高达4位劳模工匠与师生面对面交流，讲述在各自领域中的奋斗历程。

吴峰以“焊花飞溅，照亮人生”为主题，分享了自己的成长经历以及与焊接结下的不解之缘。“有梦想谁都了不起，有坚持就会有奇迹！”他勉励大家爱岗敬业、精益求精、执着专注、勇于创新，深入践行工匠精神。

“劳动创造财富、创造机遇、创造未来。劳动是个人的立身之本，也是城市的发展之基。”陈保军讲述了自己如何从一个普通机床操作工做起，逐步成长为一名高级工程师的事迹，引导大家刻苦钻研，勇攀高峰，努力为行业、为国家发展作贡献。

“作为一名普通的电力工人，我愿意为我们最美的祖国，最美的时代奋勇攀爬、迎风向上。”胡洪炜在宣讲中分享了自己克服困难和恐惧、为成为一名优秀的带电作业人而努力奋斗的故事。

“一个好的教师不应仅仅是知识和技能的传授者，还要成为学生成长成才的引路人。”高达分享了自己作为一名高校青年教师的成长之路，他用自己参加青教赛经历引导大家追本溯源，坚守初心，争做“四有”好老师。

聆听宣讲后，师生们纷纷表示，劳模宣讲是一堂精彩的劳动技能课，要挺膺担当砺青春，奋楫扬帆启新程，用自己的创新为实现中国式现代化注入青春力量。

据悉，湖北省预计通过5年时间，实现“劳模工匠进校园”行动在湖北大中小学全贯通、全覆盖。

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