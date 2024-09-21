由中华全国总工会宣传教育部、湖南省总工会指导，长沙市总工会主办的“劳模工匠进校园 匠心传承育栋梁”宣讲活动在长沙学院正式启动。由六位来自不同领域的劳模工匠代表组成的宣讲团与师生面对面交流，讲述在各自领域中的奋斗历程。1300余名师生代表现场聆听。

湖南省长沙市启动“劳模工匠进校园 匠心传承育栋梁”宣讲活动。湖南省总工会供图

全国劳动模范、长沙公交集团有限公司驾驶员吴晓红安全行车130多万公里，把十米车厢当成家，用心用情服务好每一位乘客，为城市交通的美好发展贡献自己的力量。

全国五一劳动奖章获得者、国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司高压线路带电检修工贺彪怀揣着对电力事业的热爱，不断精进技术，拥有国家专利23项，实现与电共舞的精彩人生。

全国工人先锋号班组负责人、长沙市望城区消防救援大队指导员王金银在一场场生死营救中与死神赛跑，延续被救人员生命的长度，也在这一场场水深火热中与自己较劲，加深生命的厚度。

全国交通技术能手、中国邮政集团有限公司长沙市分公司业务员董卫红从事邮政工作13年，向下扎根、向上成长，从一名基层业务员成为国务院政府特殊津贴的获得者。

湖南省五一劳动奖章获得者、长沙商贸旅游职业技术学院老师郭鹏从事高职教育20年，把学问洒在乡村大地上，引导学生在商贸旅游的方向推动乡村振兴。

湖南省五一劳动奖章获得者、长沙市轨道交通集团有限公司电客车司机队长张钊行车10余年，穿梭于地下隧道，至今保持零风险、零延误的纪录，用千万次的准时出发为长沙市民带来更快捷、更高效、更安全的出行方式。

据悉，本次宣讲同步在全国总工会和湖南省总工会的直播平台进行视频直播。接下来，劳模宣讲团还将走进湖南长沙5所高职院校开展宣讲，为即将走入职场的青年学子讲“行业故事、匠人匠心”，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

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