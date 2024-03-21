“奋进新征程 巾帼绽芳华”——巾帼劳模主题分享会在上海交通大学闵行校区举行。活动邀请三位巾帼劳模代表高煜、姚启明、琚姝分享了她们立足各自岗位拼搏奋斗的感人故事。

巾帼劳模主题分享会在上海交通大学闵行校区举行。上海市总工会供图

上海地铁虹桥火车站站是全国最繁忙的特大地铁站之一，全国五一劳动奖章获得者、上海地铁第一运营有限公司虹桥火车站站车站站长高煜在这里奋斗了十余年。工作期间，她用心解决好乘客们急难愁盼的问题。高煜表示，要将个人奋斗的“小目标”与上海地铁建设的宏伟蓝图紧密结合，将实现个人价值的“小梦想”融入国家发展的“大蓝图”，让城市“第二空间”更有温度。

全国劳动模范、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司汽车运动与安全研究中心主任姚启明被誉为“中国赛道设计第一人”，是国际汽联许可的全球赛道设计师中唯一的女性。她在汽车运动、安全和文化领域潜心钻研20余年，规划设计赛道200余条，取得创新成果80余项，创造30余次“中国第一”和“世界第一”，见证且亲手推动着中国汽车运动领域的发展。她说：“择一事，终一生，祖国发展，行业进步，需要我们践行工匠精神，以不息为体，以日新为道。”

上海市劳动模范、上海市三八红旗手琚姝长期扎根于生物医药领域研究与产业化前沿，拓展了用于治疗恶性肿瘤的药物工艺技术与临床应用研究。“哪里需要我，我就在哪里，什么时候需要我，我都在那里。”琚姝寄语莘莘学子，“面对未知的领域，每一次接受全新挑战的过程，就是我们最好的成长履历。”

上海交大学子现场聆听巾帼劳模故事。青年学子们纷纷表示，她们的奋斗故事展现了新时代女性的职业素养和昂扬精神风貌，将以榜样为引领，求得真学问、练就真本事，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

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