——人民网2024大学校长论坛发言摘编

近日，以“推进教育科技人才一体发展 加快建设教育强国”为主题的人民网2024大学校长论坛在北京举行。来自全国百余所高校的嘉宾聚焦“围绕立德树人根本任务，深化高等教育综合改革”“加强拔尖人才培养，激发高校科技创新内生动力”等话题展开研讨与交流。

——编 者

既要有“全能选手” 也要有“单项冠军”

中国高等教育学会副会长、秘书长 李 楠

高等教育系统正在深入贯彻落实党的二十届三中全会和全国教育大会、全国科技大会精神，努力构建自强卓越的高等教育体系。高等教育不仅是建设教育强国的龙头，而且是建设科技强国的筋骨。

分类推进高校改革发展，是夯实高等教育龙头地位的战略支点。分类推进的关键不在分类，而在推进。我国高校的类型层次结构差异很大，经济社会发展对高校的需求也各不相同，不可能用一种模式办学。要避免“千校一面”、同质化发展，既要有“全能选手”，也要有“单项冠军”。要明确各类高校发展定位，建立分类管理、分类评价机制，引导不同类型高校在不同领域、不同赛道塑造并发挥优势，追求卓越、办出特色。

学科专业建设是一所大学发展的根基，在人才培养中发挥着重要作用。科技发展日新月异，国家需求与时俱进，学科专业不能一成不变。学科是过去的领域，领域是未来的学科，专业是过去的岗位，岗位是未来的专业。要构建符合各自校情、特色与优势的学科专业体系，建立健全学科专业供给侧与需求侧协同发展的动态调整机制，不断强化学科专业高点，培育学科专业重点，扶持学科专业增长点。

智能技术赋能高等教育变革

北京邮电大学党委副书记、校长 徐 坤

历史上每一次科技重大发展与创新，都会深刻影响甚至改变教育。当下，要在新一轮科技革命和产业变革中赢得主动，关键要有人才支撑，这就要求教育必须主动向新转变，在促进智能技术与教育教学融合发展、双向赋能中实现教育高质量发展。

北京邮电大学作为一所以信息科技为特色的高水平研究型大学，十分重视智能技术赋能高等教育发展。学校积极汇聚教育、产业、社会等各方力量，开展了以打破教与学、学与用边界为重点的未来学习中心平台建设，构建了纵向学段贯通、横向专业打通、内外资源融通的智慧教育应用矩阵，形成了与传统教与学模式互补互促的教育数字化生态。这些向新转变的改革举措，不仅为智能技术赋能知识传授与学习提供了实践新选择，也为智能技术促进教育质量与公平给出了新方案。当前，智能技术正在为教育向新转变按下“快进键”。推动智慧教育高质量发展，必须树牢系统观念，既要坚持以人为本，在真好用真管用的应用开发上下功夫，又要坚持学用结合，在真场景真实践的数字环境上谋创新，还要坚持资源互通，在真联合真共赢的协同发展上聚力量。北京邮电大学愿与各方深入交流合作，加快推动智能技术赋能高等教育变革，努力为强国建设作出新的更大贡献。

做足做强做活“外”字大文章

对外经济贸易大学党委书记 黄宝印

教育强国建设的蓝图已经绘就，我们必须以高度的使命感、责任感、紧迫感深化学校内部综合改革。

高水平教育开放是教育现代化的鲜明特征。对外经济贸易大学坚持以培养具有家国情怀和国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务与国际竞争的国际化人才为目标，服务国家重大战略需求，做足做强做活“外”字大文章。

近年来，学校先后设立涉外法治、区域国别、国家安全等学科专业，服务国家对外开放战略。学校成立国际组织人才基地实验班、涉外型卓越经贸法律人才实验班等，着力造就“外语+专业”“法律+经济”“金融+信息”等复合型人才。学校注重与世界一流教育资源开展实质性、高水平合作，与60多个国家和地区的370余所知名大学和机构建立紧密合作关系。

高校治理现代化是推动高等教育高质量发展的内在要求，是建成中国特色、世界一流大学的前提和保障。“双一流”建设高校要积极探索中国特色、世界一流大学和优势学科建设之路，着力打造更多学科高峰和人才高地，努力成为世界高等教育改革发展的参与者、推动者和引领者，不断打造中国大学的良好品牌。

培养拔尖创新人才

成都理工大学校长 许 强

推动我国高质量发展，建设现代化产业体系，实现创新驱动发展，必须有更多高水平科研成果和高层次人才作支撑。

科技创新要“向极宏观拓展、向极微观深入、向极端条件迈进、向极综合交叉发力”。

高校原有学科体系要紧跟科技革命和产业变革的步伐，打破传统壁垒，增强交叉融合，改变原有科研范式，产出更多原创性、颠覆性成果。

科技创新要以富有创新能力的青年人才为主体。高校是重要的科研创新策源地，要注重培养具有创新意识、思维和能力的青年人才。

科技创新活动中，创新意识是前提，创新思维是关键，创新能力是保障。只有三者兼顾，才能敏锐捕捉前沿动态，准确把握发展趋势，持续推动科技创新。

科技创新要培养拔尖人才，不断提升科技支撑力。面向当前和未来需要，高校需要培养具有领先思考能力、学科交叉能力的复合型人才，也急需从事基础理论创新、技术创新和关键产品研发的拔尖人才。

为此，要创新教学模式，优化人才培养方案，让学生在创新创业中增强创造能力，在实习实训中提升实践能力。

推进产学研深度融合

西安交通大学党委常委、常务副校长 别朝红

高水平研究型大学要充分发挥科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力重要结合点的作用，以产学研深度融合作为突破口，一体推进教育发展、科技创新、人才培养。

近年来，西安交通大学深入贯彻落实习近平总书记关于教育、科技、人才工作的重要论述精神，传承弘扬西迁精神，坚持从国际视野看交大、国家战略看交大、跳出交大看交大，协同地方政府，充分发挥中国西部科技创新港作用，坚持“校地企一体联动、产学研深度融合”，着力解决好“企业主导什么、怎么主导，校企融合什么、在哪融合、怎么深度融合”，回答好科技成果“评什么、谁来评、怎么评、怎么用”等问题，努力把高校人才优势、创新优势转化为产业发展优势、国家竞争优势。

西安交通大学实施“产教融合、协同育人”创新工程，以企业主导的产学研深度融合为突破口，深入实施“6352”工程，推动“一中心、一孵化、两围绕、一共享”的“1121”产学研深度融合新模式，汇聚全球创新资源，聚焦国家发展战略，对接地方产业需求，引入各类金融资本，培育良好创新生态，培养卓越创新人才，努力打造创新引擎，在教育、科技、人才一体化推进探索中不断激发“双一流”建设新动能。

加快科技成果转化

青海大学党委副书记、校长 史元春

在科技迅猛发展、竞争日益激烈的当下，必须扎实推动科教融汇，加快科技成果向现实生产力转化进程。新时代新征程上，青海大学将以创新为引领，以人才培养为根本，以产学研合作为支撑，为实现教育与产业的深度对接、教育与科研的互促共进，推动教育、科技、人才一体发展而砥砺奋进。

学校将深入践行习近平生态文明思想，高水平建设生态学世界一流学科，全链条服务生态文明高地建设。充分发挥师资和科研力量，借助青海省农牧业科技创新平台资源，加强基础学科建设，提升高原农牧产业水平，高标准服务绿色有机农畜产品输出地建设。围绕“源—网—荷—储”全链条创新和多场景应用，着眼高比例清洁能源发展和服务国家“双碳”目标，加强新兴学科建设，服务国家清洁能源产业高地建设。有效集聚“三江源一号”卫星、天文联合中心、国家超算（无锡）中心青海大学分中心等资源要素，加强交叉学科建设，推动“AI+”交叉研究，促进新质生产力发展。充分利用青海省高等研究院、青海大学部省合建盐湖化工大型系列研究设施等平台，立足高原资源禀赋，高质量推进盐湖资源综合开发与利用，赋能世界级盐湖产业基地建设。

以改革创新深化高校改革

中国人民大学党委副书记 郑水泉

建设教育强国，龙头是高等教育。高等教育必须大力推进教育综合改革，以改革创新推动教育强国建设打开新局面、实现新发展。

突出立德树人这个根本任务，完善人才自主培养新体系。高校综合改革要紧紧围绕为党育人、为国育才，以服务国家战略为牵引，优化专业结构布局；以增强创新能力为重点，完善人才培养模式；以促进全面发展为目标，优化育人机制。

突出科研管理这个重点环节，构建有组织科研新机制。要积极探索有组织科研的有效形式，加快贡献导向的科研大平台建设，在激发科研机构活力、创新科研手段方式等方面着力深化改革，以高水平科研创新更好服务中国式现代化建设。

突出对外开放这个重要方式，拓展教育国际交流新局面。服务国家外交战略，优化全球合作布局；参与全球教育治理，构建国际学术协同体系；汇聚国际学术人才，提升办学能力。

要坚持党对教育事业全面领导，确保办学的正确方向；强化抓基层打基础工作，下大力气建强院系级党组织；强化全面从严治党，以治党从严促进治校从严、治教从严、治学从严。

推进高等教育数字化转型

北京理工大学党委副书记 杨 帆

近年来，北京理工大学坚持“科学组织的治校理教”，积极推进高等教育数字化转型，围绕以教育数字化转型驱动人才培养改革、构建中国特色人才自主培养新范式开展了一系列探索实践。

一是聚焦价值塑造，推进思政教育数字化。依托人工智能技术，拓展思政教育的内容、形式和载体，让思政教育鲜活起来，提升吸引力与感召力。二是聚焦知识养成，推进培养体系数字化，推动教学“场景”向教育“生态”转变。牵头建设国家高等教育智慧教育平台，发起成立中国高等教育学会智慧教育研究分会，开展智慧教育理念、技术、模式的研究与实践，构建智慧教育行业新生态。三是聚焦创新创造，推进实践教育数字化。打造学科交叉、任务牵引、场景驱动的“智创空间”，打造一体化创新创业教育体系。四是聚焦治理高效，推进支撑保障数字化。推进教育教学和治理模式数字化改革，深化拓展教育信息和教育资源在空间和时间上的融通，让治理体系更好地适应数字化转型需要，提升支撑高等教育数字化转型发展的硬能力和软实力。

打造高校特色育人新模式

北京科技大学党委副书记 于成文

北京科技大学紧跟国家战略、紧扣区域发展、紧贴行业需求，构建起以“四梁八柱”为支撑的新时代“钢筋铁骨”特色育人模式。

学校通过搭建“四梁八柱”，画好“钢铁思政”同心圆。第一，筑牢课程主渠道，打造思政课程的名片，构建“三个层次”课程思政育人体系。

第二，夯实日常主阵地，打造近、小、实、亲的品牌育人项目，实施9个系列“钢铁文化”展示工程。

第三，用好实践主平台，课程化、全程化、全员化进行社会实践。

第四，集聚育人主力军，实施“一生双师百企千人”人才培养改革，发起成立由75家单位组成的新时代高校“钢筋铁骨”育人协同体系。

今后，北京科技大学将继续坚持社会主义办学方向，深入实施新时代立德树人工程，努力培养更多为国奉献的高素质人才，为教育强国、科技强国、人才强国贡献力量。

推动教师教育高质量发展

北京师范大学党委副书记 刘 辉

科技创新靠人才，人才培养靠教育，教育的关键在教师。北京师范大学肩负着“强国先强教、强教先强师”的使命。

以高质量教师教育赋能高素质人才培养，为教育强国建设育英才。大力实施“强师工程”“优师计划”，改善中西部欠发达地区的教师队伍质量和基础教育生态。积极探索拔尖创新人才培养新路径，夯实教育强国的人才根基。

以高质量教师教育推动全民素养提升，为教育强国建设提供有力支撑。深入开展“全民素养教育工程”，以高质量教育供给服务各级各类教育主体。在学校教育上开新局，构建新时代大中小幼学生发展核心素养体系；以全民教育应变局，开发国民通识教育课程和心理健康教育服务；在重构教育体系上做布局，在基础教育、职业教育、继续教育等领域提供精准服务。

以高质量教师教育推进科技创新，为教育强国建设添动力。不断完善师范教育学科结构，积极布局新工科，建立跨学科教师教育平台，强化师范生的科学素养、工程素养、信息素养。不断探索人工智能赋能教师教育的创新实践，加大教师教育的优质数字资源供给。

构建五育并举育人体系

北京外国语大学党委副书记 贾德忠

习近平总书记在全国教育大会上强调：“要坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，实施新时代立德树人工程。”

北京外国语大学认真贯彻落实党的二十届三中全会精神、全国教育大会精神，积极构建固本铸魂的思想政治教育体系，持续推进育人理念和育人方式变革，坚持德智体美劳五育并举，打造具有特色的“大思政课”品牌。

北京外国语大学积极开展外语院校“三进”工作，创新外语类专业课程体系和知识体系，编写“理解当代中国”系列教材。以社会大课堂拓宽思政课舞台，切实增强思政教师的专业素养。

深入推动“五育并举”改革，深化思政教育品牌建设，发起成立国际志愿服务联盟。持续推进美育建设，举办各类美育教育活动，提升学生更好讲好中国故事、传播中华优秀传统文化的能力。打造主题社会实践品牌，强化社会实践政治功能，实施学生海外实习实践项目，引导学生在社会实践中受教育、作贡献、长才干。

健全科技成果转化法治保障

中国政法大学党委常委、副校长 时建中

科教融汇要实现校企深度融合，将理论研究转换为生产力。科教融汇表现在人才培养、科学研究、队伍建设等诸多方面，要建立鼓励支持学生实质性参与科研工作的激励机制，要打破大学与社会、与企业的壁垒，建立大学相关实务部门的人员交流机制，实现常态化交流、高质量交流。

目前科技成果转化还存在“不敢转”“不想转”“不会转”等现象。“不敢转”主要源于科技成果转化面临市场与法律的双重风险；“不想转”或因转化激励不足、转化成本偏高、成果自信缺失；“不会转”则表现为转化能力欠缺。

针对以上问题，高校应进一步健全科技成果转化的法治保障，优化激励机制，提供专业服务，提升服务效能，为科研成果从理论走向实践、从书架迈向货架铺就坚实道路，使其在经济社会发展中发挥更大价值。

法学研究的一个任务，就是为科技成果转化为生产力打造良好的法治环境，化解科技成果转化过程中的后顾之忧，维护科技成果转化过程中的各方权益，规范科技成果转化行为。

快速融入人工智能新赛道

华北电力大学党委常委、副校长 房 方

数字化转型是推动教育高质量发展、建设教育强国的新引擎。高校应主动做好数字化转型顶层设计，快速融入人工智能新赛道，以业务场景再造和管理服务升级赋能事业发展。

要将激活数据价值作为数字化转型的重要支点。建立数据治理体系，打造新一代数据中台，夯实数据底座；构建数据服务体系，为不同层次用户提供精准化数据分析与科学化决策支持；打造数据资产高价值应用场景，实现数据自动获取零填报，精准供给自动化。

要将赋能教学科研作为数字化转型的重要任务。搭建数字平台，实现教学质量全流程监控、教学运行全过程分析和教学考试全路径优化。通过数字画像，实现“一生一案”精准育人与个性化培养。构筑校级高算和智算平台，支撑多领域科技创新工作。

要将优化校园治理作为数字化转型的重要目标。推动“数字校园”建设，汇聚教学科研、学工人事和公共服务等微应用，实现“一网通办”和24小时自助服务。研发专用大模型，开发师生AI助手，创新学校教育教学和管理服务模式。

把握教育数字化转型变局和新机

哈尔滨工业大学副校长 刘 挺

数字化转型是高等教育实现智能化、个性化、终身化变革和重塑的重要突破口，也是新时代赋予高校的机遇和挑战。如何把握教育数字化的“变局”和“新机”？

一方面，要由高校发展战略驱动数字化转型。深刻领会加快推进教育数字化的重大意义，高度重视高等教育数字化转型的顶层设计，坚持集成化、智能化、国际化，统筹谋划、突出重点，加速推进人工智能与高等教育转型深度融合，借助人工智能技术积极赋能教育教学、科学研究和高效管理，实现业务数字化、数字平台化、平台智能化、智能实用化。

另一方面，要探索高校业务、组织和技术协同发展新路径。作为推动降本、提质、增效的宝贵机遇，数字化转型是一项需要高校业务、组织和技术协同驱动的系统工程。在此过程中，科学数据治理极为关键，可通过构建校园数字基座等对数据进行科学治理，进而辅助高校科学决策、服务广大师生。

近年来，哈尔滨工业大学在人才培养、科研创新、数字校园建设等方面大力推进教育数字化转型。未来，学校将进一步以数字赋能改革发展，为推动教育强国建设贡献力量。

加快实现高水平科技自立自强

东南大学党委副书记 邢纪红

拔尖创新人才对于加快实现高水平科技自立自强具有重要作用。

近年来，东南大学持续推进教育强国建设，培育能够胜任创新发展需求的拔尖创新人才。

一是专通融合，优化人才培养模式。着眼思辨力、学习力、创造力、领导力培养，以吴健雄学院和未来技术学院改革为先导，实施“至善课堂”和“至善成长”两大育人行动计划，立体打造通识教育体系，引领学生从“学知识”向“强能力”转变，从单一向复合转变。

二是拓宽知识体系和能力图谱，主动适应AI技术、大科技生态和新质生产力发展需求，以学科交叉融合为牵引，构建13个交叉专业，全面提升学生数智思维、计算思维、设计思维、交叉思维，增强学生的科技创新意识与能力。

三是构建科教融汇的育人体系，坚持以科技发展、国家战略需求为导向，以前沿学术问题和重大产业项目为牵引，建设首批国家卓越工程师学院、未来技术学院等育人平台，培育面向未来、产业急需的拔尖人才。

突出系统集成 加快数字化转型

西安电子科技大学党委常委、副校长 王 泉

高等教育数字化转型是教育强国建设的重要内容，对加快推动教育强国建设有着重要作用，是提升人才培养质量、推动教育公平、培养拔尖人才的路径。

高等教育数字化转型要突出规划建设，加强总体设计和制度建设，强化教育数字化转型的组织保障和条件保障。

要突出人工智能，开展AI助教、助学等，建设“AI工具箱”，推动智能学伴、智能书包建设，为校园各个环节提供一批简洁灵活的小型应用。

要突出数据要素，发挥好数据要素在高等教育中的作用，构建以数据为重要要素的教育数字化生态。要突出服务师生，为师生提供智能化服务和数据化服务，开展服务事项流程再造，构建一网受理、协同办理、综合管理于一体的师生服务体系。

要突出系统集成，明确制定各平台、各工具、各系统开发运行的统一规范与标准，加强信息系统深度整合和集约管理，实现低成本、短周期、高质量的应用开发，推动平台集成、系统集成和应用集成。

《 人民日报 》（ 2025年01月24日 14 版）

(责编：李昉、郝孟佳)