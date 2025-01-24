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中文圈粉马耳他

聂爱霞 王维丽
2025年01月24日08:45 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　玛丽说，她的下一个目标是学习用中文写短篇小说和诗歌。图为她的近照。

　　乐雅梦想成真，如今是一名本土中文教师。图为她在北京留影。

　　在马耳他大学工作的阿兰喜欢打太极拳。图为他在练习太极拳。

　　71岁的玛丽亚·卡米莱里是马耳他大学孔子学院中文班的一名学生。图为她在中文课堂上学习。

　　从小接触中文的玛丽、从中文专业毕业生到本土中文教师的乐雅……在地中海岛国马耳他，学习中文的人越来越多。

　　“希望有一天能出版自己写的中文故事书”

　　2024年圣诞节，7岁的玛丽和家人再次从马耳他前往中国，探索那些向往已久的地方，品尝那些惦念了很久的美食。

　　玛丽第一次到中国旅行是在2023年夏天。当时，她用中文点了最爱吃的饺子和面，还认出了‘招牌’‘菜单’这几个汉字以及地铁标牌上的一些汉字，这让玛丽感到兴奋。“我还参观了一些著名景点，比如长城、兵马俑等，都给我留下了深刻的印象。”玛丽说。

　　说起玛丽和中文的结缘，要从她1岁半时开始。在父母的引导下，小小的玛丽开始接触中文，到两岁便能用中文从1数到10，还会说出一些有趣的简短中文，比如“我要苹果”“谢谢”等，这让玛丽的父母很是自豪。

　　玛丽6岁时，开始到马耳他中文学校系统学习中文。她对汉字很感兴趣，也爱书法。在书法练习中，玛丽常写“月”“星”“花”这几个字，因为她觉得这几个字和她的中文梦想相关。经过1年的学习，玛丽的中文水平提升很快，如今已能阅读一些简单的中文故事。

　　玛丽说，她的下一个目标是学习用中文写短篇小说和诗歌，不仅希望能将她的冒险经历用中文记录下来，也希望写那些关于自然、友谊的诗歌。

　　“我希望有一天能出版自己写的中文故事书，书中会充满激动人心的探险故事。”玛丽说。

　　“学习中文不仅是收获知识之旅，还是追逐梦想之旅”

　　3年前，就读于马耳他大学的乐雅踏上了中文学习之路，从此打开了一扇新的世界之窗。透过这扇窗，她不仅学习语言知识，还感知中国文化、了解中国历史。

　　在学习过程中，乐雅被汉字的优美和丰富的文化内涵所吸引。在她看来，每个汉字都如同一幅承载着历史的画作。她也常和同学们一起探讨中文的奥妙，那些经历难忘而有趣，大家也因此结下了深厚友谊。

　　2023年夏天，乐雅实现了她的梦想——前往中国学习1年。踏上这片向往已久的土地，她近距离感受中国的风土人情，对中国文化也有了更深入了解。那些充满历史的古迹、承载文化的美食、体现科技因素的建筑……都让乐雅还未回到马耳他，便期待起下一次到中国的旅行。

　　作为2024年马耳他大学中文专业的毕业生，乐雅希望能将自己所学回馈给更多人，激励更多的当地学生爱上中文这门美丽的语言，同时体验中文带来的乐趣与魅力。为了这个愿望成真，她努力前行，终于如愿以偿，成了一名本土中文老师。

　　在教授中文的过程中，乐雅看到越来越多的学生开始学中文，也感受到中文带给学生们的改变。“学习中文不仅是收获知识之旅，还是追逐梦想之旅。”乐雅说。

　　“希望更多的人学习太极拳，能和我一样感受到这种宁静”

　　在马耳他大学校园一角，常常能看到阿兰在打太极拳，他或是独自练习，或带着一群学生练习。一招一式，行云流水，常引得师生驻足。阿兰是马耳他大学市场部的一名工作人员，也是一名太极拳爱好者。

　　自2002年起，阿兰开启了他的太极拳之旅。在学习过程中，他不仅参与了各类演示、研讨会和工作坊，还向来自中国的师傅学习咏春拳，这段经历让他对中国传统文化产生了浓厚的兴趣。

　　10年前，阿兰的生活迎来了重要节点——开始学习中文，他希望通过学习中文可以更深入地了解中国文化。为了实现这个目标，阿兰报名参加了马耳他大学孔子学院的文凭课程，并以优异的成绩毕业，是众多学员中的佼佼者。

　　最近，阿兰参加了国际杨式太极拳协会的相关考试，希望在太极拳的实践与教学上获得更高的认可。

　　阿兰关于太极拳的梦想并不止步于此，他希望通过自己的努力，吸引更多学生学习太极拳，体验中华文化的魅力，让其在马耳他生根发芽。

　　“中国武术承载着丰富的中国文化，也能为人们带来内心的宁静。希望更多的人学习太极拳，能和我一样感受到这种宁静。”阿兰说。

　　“我希望通过中文打开文化交流之门”

　　71岁的玛丽亚·卡米莱里是马耳他大学孔子学院中文班的一名学生，也是一名“明星”学员。

　　作为一名资深集邮爱好者，每当玛丽亚小心翼翼地展开那些心爱的中国邮票，总会被上面神奇而充满魅力的汉字所吸引，但她却不能理解其意思。玛丽亚说，这对她来说，是一种遗憾。这遗憾像一粒种子，埋在了她心中。

　　2024年9月，这粒种子发了芽，玛丽亚踏上了学习中文的旅程。随着学习的深入，她发现中文的世界远比她想象的更加丰富多彩，每一个汉字都像是一幅精美的画作，每一个音节都蕴含着深厚的历史底蕴。

　　玛丽亚对学习中文充满热情，她的热情不仅源于对未知的好奇，更源于对未来的憧憬。“我希望通过中文打开文化交流之门，也梦想着有一天能用流利的中文与不同背景的人分享自己的故事。”玛丽亚说。

　　玛丽亚也期待早日踏上中国的土地。她想象着自己漫步在长城上，感受其巍峨壮观；她想象着自己站在兵马俑前，聆听历史回响；她想象着身处故宫博物院，穿越时光和古人对话……她坚信，掌握中文将为她打开一扇通往新世界的大门，让她可以更深入地了解中国文化，看懂那些邮票上的文字。

　　在马耳他，越来越多的人对学习中文表现出浓厚的兴趣。无论是怀揣梦想的年轻学子，还是热爱生活的退休老者，他们都在用行动诠释着对中文、对中国文化的热爱与向往。

　　中文这门充满活力的语言正在马耳他绽放出绚烂花朵，成为连接中马两国人民心灵的桥梁。未来，随着中文教育的不断深入，相信会有更多的马耳他人通过中文，更加深入地了解和体验中国文化的魅力。

　　（作者分别为厦门大学公共事务学院副教授、马耳他大学孔子学院中文教师）

　　（本文配图除署名外均由受访者提供）

(责编：郝孟佳、李昉)

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