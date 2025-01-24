新华社香港1月22日电 香港特区政府劳工及福利局局长孙玉菡22日在特区立法会应询表示，“高端人才通行证计划”自2022年底推出以来，已有超过一半通过该计划到香港的人才完成本地就业，主要从事管理及专业工作。

截至2024年底，“高才通计划”共收到约11.6万份申请，近9.2万份获批，超过7.5万名高端人才与家人抵港。孙玉菡说，调查结果显示，高端人才及其配偶来港对香港有直接经济贡献。这些人过半数年龄在40岁以下，许多人带年幼子女定居香港，为香港劳动力增添生力军，也对香港人口结构带来正面影响。

孙玉菡介绍，这些高端人才月收入中位数约为5万港元，约四分之一月收入达10万港元或以上。有近两成来港高端人才配偶完成本地就业，多数从事高新技术工作。

吸引人才的同时，特区政府也注重“留人才”。香港特区行政长官李家超在其最新一份施政报告中提出，2025年至2027年间，香港每年要有不少于5万名人才成功申请延期签证。

“特区政府的角色，不只是为人才提供所需支援，而是继续大力发展经济及新兴产业，提供有利环境让本地及海外人才发展，为建立国际高端人才集聚高地提供坚实的支撑。”孙玉菡说。

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