原标题：湖南岳麓山实验室集中引进种业人才

1月17日，岳麓山实验室引进高层次人才签约仪式在湖南省长沙市举行。记者从会上获悉，实验室集中引进118名高层次人才，将聚焦种源创新、重大新品种创制等领域，形成更多高水平创新成果，推进种业成果转化应用。

中国工程院院士、湖南农业大学校长、岳麓山实验室主任邹学校介绍，岳麓山实验室由湖南省委、省政府高标准打造，是以种业为重点的现代农业实验室。实验室此次引进19名海外知名专家团队人才、16名两院院士团队人才、16名国家级专家团队人才、3名海外高层次人才、64名国内知名高校和科研机构人才。

实验室还将加快推进博士后科研流动站建设，强化高层次人才自主培养；设立人才专项培养资金项目，鼓励青年科研人员开展前沿性、探索性课题研究；支持优秀人才访学研修、学术交流，提升学术水平。

中国工程院院士、湖南省农科院学术委员会主任单杨说，岳麓山实验室搭建了国际领先、国内一流的种业创新平台，但实验室作为新型研发机构，没有成型的经验可循，在建设发展中面临许多问题和挑战。此次签约拉开了岳麓山实验室做好人才增量的序幕，对实验室建设发展有里程碑式意义。

邹学校说，下一步，岳麓山实验室将以更高标准、更实举措、更好服务全力做好人才引培工作，加快将实验室打造成为高水平种业人才集聚高地。未来5年内，培育国家级人才30人以上。

湖南省科技厅党组书记李志坚表示，岳麓山实验室要积极做好存量和增量结合的文章。在人才增量上，要积极引进高层次人才和在分支领域、学科、方向具有引领作用的人才团队。同时，实验室要将国家战略需求和实验室的薄弱领域作为人才重点引进方向。（记者俞慧友）

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