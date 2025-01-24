原标题：做引领航空职教改革发展的先行者

党的二十届三中全会就深化教育领域综合改革、加速推进职普融通、产教融合作出了全面部署，为教育强国建设注入了强劲动力与活力。近年来，西安航空职业技术学院立足“航空”、凸显“服务”、加快“产出”、突出“引领”，充分发挥学校在人才培养、技术创新、社会服务等方面的支撑作用，为建设航空强国、推动区域产业转型升级提供人才和技能支撑。

一是坚持党建引领，争先创优服务人才培养。

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘立德树人初心、牢记航空报国使命、实施党建领航工程，把培育和践行社会主义核心价值观融入人才培养全过程，以高质量党建工作引领带动学校创新发展，获评陕西高校先进校级党委、陕西高职唯一省级“先进基层党组织”等，建成了国家级党建“双创”样板党支部6个，构建三级党建质量标准体系和“校—省—国家”党建“双创”工作体系，基层党建形成“点、线、面”协同发展的良好局面，形成了可复制可推广的高职党建工作“西航”经验。

二是助力技术革新，加速航空产业迈向一流。

学校聚焦航空、民用无人机两条重点产业链，搭建“一院一企两中心三团队”，构建“对接需求—发布榜单—组建团队—技术研发—成果转化”的全流程供需对接机制，一体化推进“产学研用”，为航空产业发展提供全方位服务。

成立工程技术研究院，使校企技术对接精准化。依托航空高端制造等工程技术研究中心，促进航空科技成果研发，开展密闭空间无人机自主导航等关键技术研究，已获得授权专利/知识产权553项。

广泛收集企业技术需求，精准匹配校内资源。学校入选中国航空发动机集团有限公司航空材料研究院等单位合格供方目录，完成了一批技术研发项目，与航空企业合作共赢。

成立校办企业，推动成果转移转化。学校成立西安航基职晟科技有限公司，按照“市场化运行、企业化运作、教学化服务”的原则，加快推进科研成果孵化、转化，推动了智能飞行控制等一批学校孵化项目推广应用。学校被认定为西安市技术转移示范机构，获评陕西高校“秦创原”建设工作及科技成果转化绩效评估A+等级单位。

打造3支青年创新团队，推进“卡脖子”技术攻关。学校与企业联合建设了3支“教授+高工”的省级青年创新团队，投入500余万元，共同打造飞行器数字化技术省级重点实验室等平台，助力企业技术革新。

三是推进产教融合，筑牢人才基石，助力地方经济提质增效。

学校发挥航空特色资源优势，深化产教融合，坚持以教促产、以产助教，提升学校办学水平和产业服务能力，为陕西经济社会发展提供“西航力量”。

以教促产，打造区域产业发展“新引擎”。西安航空职业技术学院入选全国首批市域产教联合体建设单位，构建对接陕西省六大支柱产业、三大新兴未来产业的“3221”专业群架构，助力陕西省培育壮大千亿级航空制造与低空产业创新集群行动计划实施。

以产助教，持续提升办学水平。学校牵头成立了陕西西安航空城职教联盟，紧盯区域发展规划、行业人才需求，探索实践多元参与的协同发展机制，为地方经济发展筑牢技能人才基石。引进企业教学资源，新建国家精品在线课程3门，校企开发教材25本，13本教材入选国家级“十四五”规划教材。

产教共生，构建校企合作命运“共同体”。学校对接多家知名企业，与企业共建了9个产业学院，搭建“产学研推用”平台，将50余个生产项目转化为教学模块，为企业精准培养高素质员工272人。全面推行教育部现代学徒制试点项目，建立校内外航空类实习实训基地81个，4个基地入选国家级示范性职业教育虚拟仿真实训基地、职业教育“双师型”教师培训基地。

下一步，西安航空职业技术学院将积极响应并落实国家职业教育发展的最新要求，聚焦提升国际化办学的层次与影响力，拓宽成果示范的辐射范围，强化航空技术领域的创新突破，推进“职教出海”，输出职业教育解决方案，为推动中国职业教育走向世界舞台贡献更大力量。

（作者：金文 系西安航空职业技术学院党委书记）

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