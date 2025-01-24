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常州纺院：瞄准低空经济 实施创新计划

2025年01月24日08:39 | 来源：科技日报
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原标题：常州纺院：瞄准低空经济 实施创新计划

日前，常州纺织服装职业技术学院（以下简称“常州纺院”）召开“低空经济与特种功能新材料协同创新联盟工作推进会”。会上，该校党委委员、副院长张文明表示，2025年，该校将深入对接低空经济实际需求，重点实施“一院多所”创新行动计划，旨在实现教育链、人才链与创新链、产业链“四链”有机衔接，助推低空经济高质量发展。

张文明说，低空经济作为新质生产力的代表，发展前景广阔、市场潜力巨大。如何在政策引导和技术创新的推动下，整合低空行业等各方面力量，为低空经济高质量发展“强筋健骨”，是亟待解决的问题。

近年来，常州纺院响应国家低空经济产业发展需求，积极开展创新实践，在国内高职院校中率先增设低空经济领域专业课程，联合低空经济领域重点头部企业、科研单位等，共建“双师型”教师团队，创新合作体制机制。目前，该校已初步构建起专业交叉、装备先进、体系完善的低空经济教学科研生态。

据悉，2025年，常州纺院将重点实施“一院多所”创新行动计划，即在学校层面重点建设一个低空经济研究院，在纺织服装、智能制造和创意学院等二级学院建立若干个相关研究所。

“在人才培养方面，我们将紧密围绕无人机技术、无人机制造维保等领域，进一步调整优化专业设置，超常布局急需学科专业，构建专业交叉、特色鲜明、内容丰富的课程体系，打通低空经济人才培养的堵点，培养更多具有实践能力和创新精神的高素质复合型产业人才，探索职业教育转型发展的‘常纺模式’，为江苏乃至全国低空经济高质量发展贡献‘常纺力量’。”常州纺院党委书记吴访升表示。（柳 鑫 实习记者 夏天一）

(责编：郝孟佳、李昉)

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