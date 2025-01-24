原标题：烟台职业学院：把教学嵌入乡村振兴实践中

近日，烟台职业学院（以下简称“烟职”）教师于川东正在生态农场里忙着修剪桑葚树枝，“冬季果树处于休眠期，科学管护非常重要。”在他身边的大棚里，种满了蘑菇、西红柿等作物。记者了解到，脚下这一块块肥沃的良田，从前是一片白花花的盐碱地。于川东带领团队与烟台善行健康科技有限公司、东谭家泊村合作，运用微生物生态法对土地进行改良，把荒地变沃土，在盐碱地上建起了生态农场。

这是烟职“五维并进”助推乡村振兴的生动实践之一。

烟职党委书记陈新姿说，作为山东省乡村振兴示范性职业院校，学院紧紧围绕乡村振兴开展人才培养、科技创新，为乡村发展提供了“烟职力量”。

百名博士进乡村

烟台的栖霞苹果色泽鲜艳、口味甜美，久负盛名。烟职的土壤学博士乔学瑾是栖霞市观里镇苹果种植户的老熟人。作为观里镇的常驻顾问，他正在联系科研院所组建科技小院。“我们成立了观泽果蔬农民专业合作社联合社，搭建了电商销售平台，打造出‘观泽果品’品牌，果农们再也不用担心苹果滞销了。”乔学瑾说。

乔学瑾的实践源于烟职博士“领衔工程”。记者了解到，该校旨在通过该工程，发挥126名博士、13个科研团队的优势，由博士带领团队主动深入田间地头，研究新型智能化农业装备，降低劳动强度，提高生产效率。他们推进农产品加工技术与智能装备的融合开发，为农产品深加工、精细加工提供条件；使数字信息技术创新与农业深度融合，为智慧农业提供新动力。

在烟职，还有一支由师生组成的“AI心益行智农”社会实践团队。

据了解，他们经过反复试验，将智能蔬菜采摘机器人柔性双臂手爪的力度提升至95%。“我们的技术被寿光科技大棚使用了，有效提升了蔬菜采摘质量，我感到很自豪。”团队成员、烟职学生程闯说。

据了解，“AI心益行智农实践团”坚持科技创新服务社会。该团队充分发挥无人机应用技术、电气自动化技术等专业优势，开展无人机应用市场调研、无人机植保与测绘、科技大棚种植技术推广、家电农机维修、智慧大棚电气设备升级改造等实践活动。前不久，该团队入选共青团服务乡村振兴“笃行计划”专项行动全国示范性团队。

“五维并进”助发展

烟台是农业大市。据统计，该市2023年农业总产值为1312.9亿元，在山东省率先突破1300亿元。陈新姿说，探索烟台市乃至山东省农业农村发展规律，使职业院校发展与区域乡村振兴同频共振，是办好烟职的重要课题。

服务乡村振兴，“五维并进”体系成为烟职的重要抓手。陈新姿说，烟职师生从人才振兴、产业振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴五个维度，把论文写在希望的田野上，把职教嵌入乡村的发展中，打造出高职院校服务乡村振兴的“齐鲁样板”。

记者了解到，烟职建设了4个乡村振兴实践基地，依托该校科研平台，成立技术服务团队，致力于智能化农业装备、农产品深加工技术的研究开发等；与企业联合开发10余个海洋微生物应用研究项目，其中新型抗植物病毒免疫制剂成为国内首类海洋微生物来源创制型抗病毒生物农药，已创造超过10亿元的经济效益。

在烟职，还活跃着许多助力乡村振兴的青春践行者。比如，该校艺术专业学生为烟台蓬莱何家村绘制了墙绘，他们设计图案、勾勒线条、搭配上色，把何家村的自然风光、人文元素巧妙融合，将小村庄的文化底蕴发掘出来。

此外，该校“小青核新农”大学生志愿服务公益平台，覆盖山东16个市100多个村庄。平台志愿者广泛开展电商知识普及、优特农产品宣传推广等工作，受益群众2万余人，助农销售额累计达到5000余万元。（记者 王延斌）

(责编：郝孟佳、李昉)