原标题：“一道道完美焊缝，是我人生价值的体现”

刘强（右）正在指导学生开展实践。 受访者供图

戴着头盔，握着焊枪，在宁夏石嘴山工贸职业技术学院教学车间内，几名学生正在埋头苦学新型焊接技术。在四处飞溅的火花中，他们通过电弧把熔化后的金属成功接到一起。

“注意力集中，手、眼、腰、脚要稳住，一个呼吸起伏都可能影响焊接效果！”旁边，一位教师正在为同学们进行讲解。他就是国家级技能大师工作室负责人、机械工程系焊接专业实习指导教师刘强。

年复一年，刘强培养了一批又一批学生，其中很多人成为宁夏焊接行业骨干。正如他所说：“一道道完美焊缝，是我人生价值的体现。”

从好学生到好老师

记者：您如何进入到目前所在的工作领域？

刘强：我进入焊接行业已经整整30年了。1994年，作为宁夏工业学校的优秀毕业生，我留校任教，成为焊接专业一名实习指导教师。当学生的时候，我是有名的“拼命三郎”，当了老师后，自然而然就把工匠精神渗透到教学工作的点点滴滴。

记者：如何从好学生成长为好老师？

刘强：我们以前跟着师傅实习，师傅不多说话，基本都是他干，我们看。说实话，这样的教学进度比较慢。后来，我教学生时，注意到了这一点。为提升效果，每次实训之前，我都要给学生亲自示范动作要领，讲解注意事项。

像我这样在一线摸爬滚打多年的老师，自己干，能干出精品；给学生讲，能讲到重点。我相信，只要讲究方法，严格要求，就没有学不会的学生。

记者：听说您对学生要求特别严格？

刘强：想做一名优秀焊工，没有捷径，唯有苦练。我从来都是领着学生一点一点学，一招一式练。学生们保持一个焊接姿势一干就是一下午，全天下来腰酸背痛。即便如此，我也没有“心慈手软”。

为了提高焊接质量，我要求学生将每个焊件进行“内拍”，即无损检测，看焊缝中有无气孔、夹渣、裂纹等缺陷。一旦有缺陷，产品就不合格，必须重新做。

我还要求焊缝高度误差不能超过0.5毫米，相当于铅笔尖的粗细。这在常人看来，简直是一项不可能完成的任务。

对于学生的焊接产品，我从来都是一点一点检，一件一件查，确保焊缝合格率达到100%。如此一来，没有学生敢偷懒，他们都自觉加大了训练强度，进步很快。

记得备战2018年世界技能选拔赛时，我带领学生投入了紧锣密鼓的训练。在半年多时间里，我没给自己和学生放过一天假。他们训练到几点，我就陪练到几点。

付出得到了回报。比赛中，当我们的学生把焊接作品展示出来时，连评委都不住惊叹：“真是一件工艺品！”那一刻，我欣慰极了，觉得所有的汗水都是值得的。

聚焦需求搞创新

记者：严师出高徒。您在培养职业技能人才方面取得了哪些成果？

刘强：孩子们很争气。在我的指导下，学生连续两年获得全国职业院校技能大赛焊接技术三等奖，填补了宁夏在全国大赛焊接技术类奖项的空白；获得全区焊接技能大赛一等奖1个、二等奖8个；取得了第44届世界技能选拔赛宁夏赛区理论与实操总成绩第一的好成绩。我本人也被第45届世界技能大赛组委会聘为焊接项目中国教练。

记者：听说您不仅在校教学生，还与石嘴山市多家重点企业开展了校企合作？

刘强：是的，我累计带徒超过5000人。这些年，我参与了各类焊接专业技师、高级工、中级工培训，旨在提升宁夏及周边地区企业员工的焊接技术水平。

我指导企业员工参加全国煤炭行业技能大赛，他们获得了1个一等奖和2个二等奖，我指导的参赛团体也获得了一等奖，这是宁夏煤炭行业企业取得的最好成绩。

记者：目前，您带头的国家级技能大师工作室主要专注哪些领域的技能创新？

刘强：2017年，“刘强技能大师工作室”获批成立，启动传技带徒、创新攻关、技术交流等多项工作，为加深校企合作奠定了基础。2022年，“刘强（电焊工）国家级技能大师工作室”正式成立。

企业需要什么样的人才，我们就培养什么样的人才。为了解决企业的疑难问题，工作室多次开展实地调研，发现企业现在最需要的是自动化焊接技术类人才，我们的培养方向自然就瞄准这一领域。

记者：您的工作室如何推进技术攻关？

刘强：工作室主要通过项目实施推进工艺升级。比如，此前，我们工作室与宁夏天地奔牛实业集团有限公司焊接技术组，针对企业项目“铜与42铬钼钢的焊接”技术展开攻关。

这个项目是该公司为维修一台进口掘进机配件而制定的。我们与企业技术人员通力合作，采用氧焊法对铜与42铬钼钢进行焊接，成功破解了配件维修难题，为企业节省了大量资金。

此外，工作室还专门设计研发了“多功能焊接工作台”。它获得了国家实用新型专利，在很多学校的焊接教学中得到推广使用，效果非常好。

充分发挥“头羊”作用

记者：在您看来，应该从哪些方面努力，逐步扭转和消除社会对职业教育的偏见？

刘强：办好职业教育，需要政策助力，需要社会力量参与，最重要的是需要职业院校主动作为。打铁还需自身硬。我一直觉得，要扭转和消除这种偏见，关键在于切实提升职业院校办学质量。

到现在，我已经送走了十几届毕业生。我们学校近几年与企业开展了“订单式”培养计划，焊接专业的学生因为技术过硬，每年还没毕业就被多家用人单位抢先预订。这说明，只要办学质量高、人才技术好，职业院校的学生照样可以获得很好的工作机会。

记者：国家级技能大师工作室应如何发挥引领作用，为发展新质生产力培养更多能工巧匠？

刘强：发展新质生产力，需要能够创造新质生产力的战略型人才，也需要能够熟练掌握新质生产资料的应用人才。对我们而言，这是更大的挑战。国家级技能大师工作室应该充分发挥“头羊”作用，努力成为新产品、新技术、新工艺和新设备的研发与推广基地，成为新时代应用型技能人才的培养基地。

对我们工作室而言，要继续加大校企合作力度，联合展开技术攻关，培养更多技术过硬的焊工。要更加主动地参与到专业规划、课程设置、教学设计和教学实施中去。目前，我带领工作室成员已经编写了10多本焊接专业教材。

记者：除了人民教师，您还有一个身份，即宁夏回族自治区第十三届人大代表。您是怎么看待这些身份的？

刘强：我经常教育学生，必须踏踏实实，持之以恒，才能得到一道完美的焊缝。两个不同的身份，都承载着沉甸甸的使命，让我在职业教育事业上勇毅前行。我将以为国家培养新时代的大国工匠为己任，为教育发展作出自己应有的贡献。（记者 王迎霞 通讯员 刘艳艳）

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