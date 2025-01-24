张佳星

原标题：蔚县剪纸俘获年轻人“芳心”

随着蛇年春节的临近，春联、窗花、红包等年货供不应求。喜迎申遗成功后首个春节，国家级非物质文化遗产代表性项目之一的蔚县剪纸第四代传承人周利伟在年前几个月就忙碌起来。

“为了吸引更多年轻人了解喜爱这项艺术，剪纸本身的立意和画样要不断跟上时代。”1月22日，周利伟在采访中告诉科技日报记者，围绕今年春节的生肖蛇，蔚县剪纸团队推出了“蛇盘兔 必定富”“蛇盘兔 辈辈富”等多个立意的纸样设计，今年与众不同的是在创作过程中首次与人工智能进行了融合。

借力AI，传统文化走俏年货市场

蔚县剪纸是河北省传统民间艺术。“新技术是行业提升的‘加速剂’，应用新技术是行业进步发展的趋势和方向。”周利伟说，蔚县剪纸传承几百年以来在不断演进，其最早的载体是窗花，但随着纸窗户变成玻璃窗户，窗花功能弱化。

传承人在传承中求变求新，将剪纸扩展到对联、门神、门钱等多种形式，而且色彩在红色基础上更加丰富、更加喜庆，以装点节日气氛。

往年春节，剪纸艺术家都会围绕生肖和吉祥的祝愿语境进行创作，翻阅大量传统资料寻找灵感，并避免与往年重复，以求推陈出新。“今年我们把剪纸艺术跟AI融合，进一步提高了创作效率。”周利伟说，把蔚县剪纸的制作工艺、技法、历史“喂”给AI，它就能快速响应出很多图样，剪纸设计师可以从这些图里找到灵感，再去深化、提炼，实现更好的创作。

“通过使用言犀大模型生成参考图样，团队设计出的纸样更可爱，更符合现代人喜好。AI渲染的纸样能够拓展我们的思路，快速实现图形化、图像化，便于设计师高效手绘出精美的剪纸稿。”周利伟说。

创新算法，让AI“读懂”文化底蕴

蔚县剪纸设计属于文化艺术领域，存在情感、底蕴等无法言说的元素，如何让“冰冷”的AI读懂呢？言犀算法工程师介绍，蔚县剪纸艺术家先帮AI提供一些剪纸作品，进行图像模型训练。AI生成作品返给艺术家，由艺术家提出修改意见，再调整提示词反馈给AI。通过多轮磨合让AI了解蔚县非遗剪纸的“神韵”，锻炼出其为艺术家提供灵感的能力。

据介绍，在参与蔚县剪纸创作前，言犀大模型曾与中央美院合作共同“创作”书法作品。京东云言犀大模型相关负责人介绍，AI书法生成合作过程中设置了从输入文本中检测用户情感的任务，基于生成对抗网络生成字级别的书法图片，基于循环神经网络预测书法篇章布局，最终合成具有艺术性的风格化书法作品。

让AI读懂艺术作品情绪的相关论文此前在ACM国际多媒体会议上获得发表。言犀团队提出的情绪驱动、篇章级的书法生成框架可以从输入信息中检测用户情感，让作品更有艺术性和感染力。

创新周边吸引游客，激活县域里的年货经济

得益于不断拓展的创新路径，蔚县剪纸诞生了各种喜闻乐见的周边作品。例如，蔚县剪纸制作技艺雕刻出的剪纸对联，由于应用传统文化为非遗春节增添了中国韵味。为了迎合“过新年穿新衣”的习俗，蔚县剪纸还融入服饰系列，应用在卫衣、毛衣、裤子、袜子的图案设计上。

“最好的传承是使用，促进使用就是最好的传承。”作为非遗传承人，周利伟的言语中透着骄傲。创新的路子走对了，不仅让非遗作品在不同的载体上焕发新魅力，还让传统文化通过品牌和平台的宣传得到更好传播和推广，打动年轻人“芳心”。此外，也能借助电商数字人带货平台，在年货经济战场上进一步拓宽蔚县剪纸市场。

与此同时，在满是年味儿的古镇剪纸一条街上，更多年轻游客驻足挑选“AI剪纸”作品、围观手艺人创作。

“这次通过言犀大模型生成的蔚县剪纸新年图样，以及衍生出的新年周边，不仅是对非遗保护传承和开发利用的有益探索，也为我们壮大县域文化旅游产业、繁荣年货经济提供了良好的渠道和契机。”河北省蔚县文化广电和旅游局党组书记、局长耿雪峰表示，科技是传统文化的助推器，借助AI让非遗护得好、传下去，将带动县域文化旅游产业更加蓬勃。

据介绍，文旅深度融合持续推动蔚县“出圈”效应，吸引了大量游客，其中京津游客占比51%。今年春节是京蔚高速通车后的首个春节，北京西六环至蔚县通行时间缩短至两小时以内，预计将有更多游客慕传统文化之名而来，国家非物质文化遗产蔚县剪纸也将成为今年春节县域经济发展中的强劲赛道。（记者 张佳星）

(责编：郝孟佳、李昉)