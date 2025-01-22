人民网北京1月22日电 （记者孙竞）今天上午，北京市海淀区中小学生态文明教室、海淀区鹫峰生态公园揭牌仪式在鹫峰国家森林公园（北京林业大学鹫峰生态文明宣传教育和绿色科技创新园区）举行。

据介绍，生态文明教室以自然教育为轴，以绿色科技创新成果为基，以实践探索为翼，采用“1+1+3+10”的结构设计，即“一脉相承、一核引领、三区联动、十景协同”，以生态沉浸式实景体验中心为核心，建设植物认知区、耕读教育区和自然探索区，围绕五育融通，规划十个教学场景，包括野外运动、自然疗愈、游戏虚拟、耕读教育、科技智慧、植物研学、趣味体验、展览观光、理论教学、环保互动等场景。

《踏雪寻梅》课程授课现场。北京林业大学供图

海淀区委书记张革表示，海淀区与北京林业大学在鹫峰国家森林公园率先建设生态文明教育课堂，打造生态公园，对深化学生生态文明意识、推进美丽海淀建设，具有十分重要的意义。希望双方持续深化合作，进一步完善生态文明教育体系，拓展人工智能在生态文明教育中的应用场景，不断扩大生态教育的影响力，打造服务海淀、面向北京、辐射全国的“自然教育新样板”和“生态文明会客厅”。

北京林业大学党委书记王洪元表示，当前，学校正加快构建“一校两区一园”新发展格局，决定把鹫峰建设成为生态文明宣传教育和绿色科技创新园区沃土，并将共建生态文明教室和生态公园作为园区建设的重要方向和优先事项，提供丰富资源和有力保障。下一步，学校将把生态文明教室和生态公园建设成为服务全区中小学生自然生态教育、全民生态文明宣传教育主阵地，为海淀教育强区、人工智能产业高地建设作出驻区高校更大贡献。

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