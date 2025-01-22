孙竞、实习生高云晴

党的二十大报告突出了创新在我国现代化建设全局中的核心地位，强调教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。党的二十届三中全会进一步提出，构建支持全面创新体制机制，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，健全新型举国体制，提升国家创新体系整体效能。

2024大学校长论坛期间，上海交通大学党委书记杨振斌在接受人民网采访时表示，高校作为教育、科技、人才的交汇点，科技创新绝不应当仅仅停留在实验室里，只有“扎实推动科技创新和产业创新深度融合”，搭建科技成果转化“快车道”，才能焕发出强大的生命力。

抢抓未来产业机遇 实现自主创新能力跃升

杨振斌认为，当前，世界正迎来新一轮科技革命和产业变革，新型产业源源不断地涌现、新兴技术持续推动传统产业转型升级，作为科技创新的前沿阵地，高校要紧紧抓住新一轮科技革命的机遇，以解决人类共同挑战和国家经济社会发展重大问题为牵引，以学校学科优势为基础，瞄准未来科技和产业发展制高点，积极开展“任务导向”的重大基础研究，实现自主创新能力的跃升。

“在世界科技革命的演进过程中，人才是其中的关键环节。”杨振斌指出，高校要不遗余力地把育人为本作为自身的战略选择，将价值引领、知识探究、能力建设、人格养成融为一体，全面提高人才自主培养的质量，完善科技创新人才队伍体系，以更好地支撑国家科技创新发展战略。

企业“出题”高校“答题” 探索产学研融合新范式

党的二十届三中全会提出，完善高校科技创新机制，提高成果转化效能。杨振斌指出，很多“卡脖子”技术及问题，往往是从市场与产业发展中最先显现的，不少“真问题”也都来源自企业最真实的需求。高校要实现“真解决问题、解决真问题、问题真解决”，就需要全面提升实际问题引导的创新策源力，全面提升校企合作服务国家创新发展战略的能级。

在他看来，要更有组织、更加主动地加强与区域经济社会发展和行业、产业需求的对接，通过与企业共建校企联合研发平台、共同设立产学研前沿探索基金等方式，探索企业“出题”、高校“答题”的产学研深度融合的组织新范式，聚焦重点行业和新兴产业升级发展中的前瞻性、先导性、探索性的技术问题，推动中长期科研攻关，加快提升国家创新体系整体效能。

“在创新人才培养方面，高校也应围绕产业升级发展的真实场景和需求，发挥基础研究深厚以及多学科交叉的育人优势，逐步形成高校、领军企业协同育人的新局面，并在攻关实践中培养战略科学家。”杨振斌说。

鼓励成果“落地生金” 贯通转化“最后一公里”

科技成果只有和社会、产业的需求相结合，才能真正实现其创新价值。杨振斌认为，高校要主动服务国家和区域重大战略布局，积极在“人才培养”和“服务社会”两个方面加大创新力度。

“今年6月，全国首批技术转移专业硕士从上海交通大学毕业，标志着全国首批国家急需的、拥有技术转移专业学位的专门人才即将投身创新创业的热土。这批人才主要面向生物医药、人工智能、电子信息、高端装备、先进材料等行业，旨在推动科技成果转化应用，填补上述行业中所存在的技术转移专业人才缺口。”杨振斌介绍。

此外，依托上海市“大零号湾”科技创新策源功能区，上海交通大学通过推出“完成人实施”等创业新模式，完善贯通“最后一公里”的政策支持体系，进一步破除科技成果转化制度束缚，积极引导科研工作和经济社会发展需求更加紧密结合，推动科技创新和产业创新深度融合，让更多科研成果“落地生金”，为支撑经济发展转型升级创造更大的价值。

(责编：郝孟佳、熊旭)