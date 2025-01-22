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报告：全国各地呈三梯队推进数据要素市场化建设

2025年01月22日15:49 | 来源：中国新闻网
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原标题：报告：全国各地呈三梯队推进数据要素市场化建设

日前发布的《数据要素市场化推进力指数(2024)研究报告》(以下简称“报告”)认为，全国各地在推进数据要素市场化建设中体现出不同的路径、重点、模式和成效，整体呈现三个梯队分布。

近日，中国人民大学举办“人大指数”系列发布启动会暨2025年首场指数发布会，先后发布上述报告和“成渝双城经济圈协同发展指数”。

1月17日，中国人民大学举办“人大指数”系列发布启动会暨2025年首场指数发布会。(主办方供图)

1月17日，中国人民大学举办“人大指数”系列发布启动会暨2025年首场指数发布会。(主办方供图)

记者从发布会现场获悉，报告基于基础环境、保障支撑、执行推进三大维度、7项二级指标、17项三级指标、37项四级指标的评价体系，对全国31个省(自治区、直辖市)最新实践开展调查研究，以科学反映各地在引导和规范数据要素市场发展方面的能力和成效。

报告认为，我国数据要素市场发展仍处于初级阶段，各地因地制宜开展数据要素市场化建设，在数字产业发展、数据要素制度建设、组织架构完善、公共数据授权运营、数据流通利用等方面取得积极进展。

根据报告，各地数据要素市场化推进力表现分三个梯队。广东、浙江、北京、上海、江苏、山东、福建、贵州、安徽、四川为第一梯队。报告称，该梯队数据要素市场化推进力表现出色，勇于先行先试，大胆创新探索，在保障支撑、重点举措、阶段性成效等方面表现突出，在全国数据要素市场化推进中发挥引领示范作用。

报告显示，第二梯队包括湖北、重庆、广西、天津等地，这一梯队正在逐步提升保障支撑力度，探索适合自身的发展路径，尤其在基础环境建设、执行推进等方面蓄势发力。

报告同时指出，第三梯队地区的数据要素市场化推进力尚显不足。部分地区正在积极发掘区域优势、深化地区协作等，加快算力基础设施规模化、绿色化发展，显示出一定发展潜力。

“成渝双城经济圈协同发展指数”同日发布。该研究评估认为，2018年至2023年，成渝地区双城经济圈协同发展指数在经历涨跌之后仍处高位，具体体现出宏观经济稳中有进、协同创新增长快、基础设施协同成效显著、贸易金融整体向好、城乡融合稳健提升等特征。(曾玥 吴约)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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