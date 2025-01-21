2024年全国教育大会指出，要深入推动教育对外开放，统筹“引进来”和“走出去”，不断提升我国教育的国际影响力、竞争力和话语权。中国特有的教育家精神意韵深远、内涵丰富，科学回答了建设什么样的教师队伍、怎样建设教师队伍等重大问题。将弘扬教育家精神纳入国际传播话语体系，讲好中国教育故事、中国教育家故事，是我国加快教育强国建设、推进教育国际传播的有力举措。

弘扬教育家精神对国际传播具有重要意义

教育可以成为全世界共同的语言，在国际传播中具有独特优势。做好教育国际传播工作，使中国教育得到国际广泛认同，才能深度参与全球教育治理，塑造教育话语权。

当今世界，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡，各国普遍重视培养人才，希望在相互借鉴与合作中寻求适合本国的发展方案。同时，近年来我国教育的影响力不断扩大，2024年相关数据显示，我国全球软实力指数首次跃升至世界第3位，其中“教育与科学”单项指数列全球第3位。对于这样一个在教育、科技、人才建设中取得成功经验的国家，国际社会必然会关注我国是如何建设高素质专业化教师队伍，如何培养出对一定时期、一定范围内教育思想和实践产生重要影响的教育家。

将弘扬教育家精神纳入国际传播话语体系，搭建国际交流合作平台、讲好中国教育家故事、传播中国教育声音，可以在世界青少年心中播下对华友好、文明交流互鉴的种子，为我国教育对外开放赢得全方位、宽领域、多层次、更主动的局面，也为推动全球教育事业发展贡献更多中国智慧和力量。

精准提炼教育家精神的国际传播内容

教育家精神有着丰富的时代内涵，为精准提炼教育家精神的传播内容、将弘扬教育家精神纳入国际传播话语体系提供了可能。要通过完善发现教育家、传播教育家精神的体制机制，精准提炼教育家精神的国际传播内容。

完善教师荣誉体系，为全方位立体式宣介教育家精神奠定认同基础。教育家精神是崇高的，也是可以学习和践行的，通过不同层面的教育家和教育集体的榜样引领，可以让更多教师立志成为教育家，让世界认识到中国有这样一批胸怀“躬耕教坛、强国有我”志向和抱负的教育者、奉献者和开拓者。要围绕教育家精神进一步完善教师荣誉体系，树立起鲜明导向，同时，进一步统一规范荣誉类别和层次，增加荣誉的权威性、认可度。

遵循正向传播、比较借鉴原则，加强教育国际传播规划布局。教育家精神的内涵包括信仰信念、思想理论、社会担当、奋斗精神、道德情怀、专业素养等立体多维内容，在以正向传播为主的前提下，要灵活把握可比较借鉴的原则，加强国际传播规划布局，完善信息源、传播者、受传者、信息、媒介和反馈等传播要素，提炼适合对外传播弘扬的教育家思想、事迹和成果，通过网络、报纸、广播、电视、图书、音像、社交媒体等全媒体渠道进行宣介。

分类提炼传播内容，实现教育家精神的可持续系统挖掘。反观由国外传播到我国，对我国教育改革及思想理念产生影响的国外教育家的精神，主要有理论影响型，如致力于推动教育体系和教育理论由传统向现代转型的杜威等教育家；理论实践型，如“把整个心灵献给孩子”的苏霍姆林斯基等；实践创新型，如在中国创办山丹培黎职业学校、提出“手脑并用，创造分析”的路易·艾黎等。我国在教育国际传播中也应当根据教育家特点进行分类整理，从中提炼出最具代表性的教育家精神进行传播。不仅要传播具有中国特色的教育思想理论、教育教学改革成果、强师报国精神追求，也要在汉语国际教育、教育援外、鲁班工坊等教育交流合作实践中弘扬教育家精神。

系统持续讲好中国教育家故事

在精准提炼教育家精神国际传播内容的同时，还要充分把握好宣传策略，更系统、更持续地讲好中国教育家故事。

整体塑造国家教育形象。中国的教育家们构成了国家教育的良好形象——他们将个人融入国家发展，呈现出坚守岗位、团结协作、默默耕耘的集体形象，探索出一条适应中国改革开放和中国式现代化发展的教育之路。在国际传播话语体系中，要整体塑造国家教育形象，注重以生动的中国教育故事为载体，全面介绍中国卓越的教育成就、先进的教育制度、优秀的教育家，以及教育家精神滋养的高素质专业化教师队伍，推动教育家精神传播有效落地。

系统宣介教育家精神。在提高我国教育题材内容对外传播质量的同时，要提升媒体的精准分众传播能力，在教育对外交流中注意不同年龄阶段学生的接受方式和接受程度。要利用网络和社交媒体，特别要用好国外社交平台，打造品牌、“主动喂料”，扩大中国教育家精神的影响力，将对中国教育家精神的了解作为国际友人正确认识中国教育发展的一把钥匙。

持续加强教育“走出去”和“引进来”。以弘扬教育家精神为主线，优化教育国际传播的整体布局。要推动教育“走出去”，通过优化“一带一路”教育行动、对外教育援助、教育人文交流、教育科研合作、教育品牌输出、国际组织任职等路径让优秀教师走出国门，切实参与全球教育治理，让国外民众切身感受到中国教育家精神。要完善教育“引进来”和在地国际化，加强“留学中国”、中外合作办学、学术话语引领、接纳访问学者等工作，让来华人员了解真实、立体、全面的中国和中国教育。最终，通过弘扬教育家精神，构建更有效的国际传播话语体系，把制度优势、组织优势、人力优势、发展优势、文化优势更好地转化为国际传播优势，为加快建设教育强国、实现中华民族伟大复兴提供有力支撑。

（作者：宋强，系东北师范大学国际与比较教育研究院副研究员）

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