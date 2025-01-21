【建设教育强国·教育笔谈】

学前教育关系亿万儿童健康成长，关系千家万户和谐幸福，关系国家发展和民族未来。近日，中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》就“促进学前教育普及普惠”作出明确部署。当前，我国有27.4万所幼儿园，4093万名在园幼儿。2024年11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过《中华人民共和国学前教育法》（以下简称“学前教育法”），填补了我国在学前教育法律领域的空白，标志着我国学前教育进入“有专门法可依”的新阶段，为推进学前教育普及普惠安全优质发展提供了强有力的法律保障，也为深化学前教育改革、促进学前教育规范发展提供了依据。要提高政治站位，全面落实法律规定，加快推进学前教育高质量发展，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。

深刻领会学前教育立法的重大意义，增强发展学前教育的责任感使命感

党中央、国务院高度重视学前教育。习近平总书记多次就发展学前教育作出重要指示批示，党的二十大和二十届三中全会对强化学前教育普惠发展、健全学前教育保障机制作出专门部署。按照党中央、国务院决策部署，国家连续实施四期学前教育行动计划，扩资源、调结构、建机制、提质量，构建起覆盖城乡、公益普惠的学前教育公共服务体系，2023年全国学前三年毛入园率为91.1%，比2012年提高26.6个百分点，达到世界高收入国家平均水平，普惠性幼儿园覆盖率达90.8%，比2016年提高23.5个百分点（2016年开始统计这一指标），绝大多数幼儿都能在普惠性幼儿园就读，学前教育发展实现历史性跨越，迈入了高质量发展的新阶段。

在以中国式现代化全面推进教育强国建设的新征程上，颁布实施学前教育法，是贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署的重要举措，是全面总结学前教育改革发展的有效经验、并将之上升为法律规范的生动实践，对学前教育发展具有固根本、稳预期、利长远的重要作用。我们要深刻领会学前教育法对维护学前儿童受教育权益的重要意义，以刚性约束与制度规范筑起学前儿童健康成长的法治保障。要深刻领会学前教育法对办好学前教育、推进保障改善民生的重要意义，构建更加普惠更加优质的学前教育公共服务体系，切实减轻家庭教育负担。要深刻领会学前教育法对办强办优基础教育，夯实全面提升国民素质战略基点的重大意义，加快完善学前教育治理体系，提升治理能力。

全面把握学前教育法的主要内容，切实履行学前教育法定职责

强国必先强教，强教必重基础。学前教育是为人的后继学习和终身发展打基础的重要阶段。学前教育法立足学前教育特点和发展实际，系统明确了学前教育的属性定位、发展方向、原则和基本制度，提出学前教育是国民教育体系的重要组成部分，并规定各级政府以及教育等有关部门在学前教育规划投入、教师队伍建设、规范监管和推进公平等方面的责任。各级政府要以贯彻实施学前教育法为着力点，切实履行法定职责，把法律条文转化为推进学前教育高质量发展的举措和行动。

坚持立德树人，筑牢育人根基。教育部门要深刻认识学前教育法对立德树人的根本要求，增强为党育人、为国育才的责任感、使命感，全面贯彻落实党的教育方针，将培育和践行社会主义核心价值观融入幼儿园保育教育全过程，加强教师思想政治工作，建立幼儿园课程教学资源审定制度，把好思想性、科学性，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。要注重幼儿品德启蒙和良好行为习惯养成，潜移默化贯穿于幼儿一日生活和游戏活动中，帮助幼儿学会生活，养成自己事情自己做的习惯，从小培育幼儿爱父母长辈、爱老师同伴、爱集体、爱家乡、爱党爱国的情感。

强化政府主导，推进公益普惠。学前教育法立足社会主义制度的优越性和改革发展实际，规定国家普及学前教育，以政府举办为主，大力发展普惠性学前教育，鼓励、支持和规范社会力量参与。地方政府要牢牢把握学前教育的人民属性，牢牢把握公益普惠基本方向，切实履行政府发展学前教育责任，认真分析研判当前学龄人口变动、新型城镇化推进对学前教育资源配置的影响，坚持立足实际，科学谋划，优化普惠性资源布局和结构，稳步增加公办资源供给，完善普惠性民办园扶持政策，构建保基本、兜底线、覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，回应和解决广大人民群众就近接受普惠性学前教育的需求。

深化改革创新，破解体制障碍。党的二十届三中全会强调“破立并举、先立后破”“在法治轨道上深化改革、推进中国式现代化”。学前教育法聚焦制约学前教育健康可持续发展的瓶颈问题，如普惠性学前教育投入保障、幼儿园教师补充配备与待遇保障等，加大改革创新力度，逐一作出回应，为健全学前教育保障机制指明了方向。要抓住贯彻实施学前教育法的有利契机，落实政府投入为主、家庭合理分担、其他多种渠道筹措经费机制，加大学前教育财政投入，切实解决好学前教育发展的人财物保障问题，破解教师补充和待遇保障瓶颈，建立稳定教师队伍的长效机制，为学前教育持续健康发展夯实基础。

完善标准规范，确保安全优质。规范学前教育管理和幼儿园办园行为，是保障学前儿童健康成长的基本前提。各相关部门要坚决守住法律底线红线，全面把握学前教育法对规范举办、监督管理、违法情形处置的规定，依法严格幼儿园准入，加强幼儿园教职工配备、收费行为、安全防护、卫生保健、保育教育等方面的动态监管，有效遏制和治理不规范办园行为，加大对违法违规行为的责任追究力度，用严格执法、规范守法，切实保障广大幼儿、家长、教师的合法权益，推动学前教育行稳致远。

坚持儿童为本，推进科学保教。实施好学前教育，必须坚持儿童为本，尊重儿童发展规律。要深刻把握学前教育法将“学前儿童”“保育教育”单列成章的主旨用意，幼儿园要将保护儿童生命安全和身心健康放在首位，坚持儿童优先原则，保障学前儿童的基本权益。要坚持保育教育相结合，以游戏为基本活动，创设丰富的教育环境，让幼儿在生活和游戏中获得有益经验，坚决防止和纠正学前教育“小学化”，让每个儿童享有快乐美好童年。

扎实贯彻实施学前教育法，推进学前教育普及普惠安全优质发展

学前教育实现良法善治，关键在于抓落实。我们要主动担当，将贯彻实施学前教育法与落实党的二十届三中全会、全国教育大会精神和实施《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》紧密结合起来，全面加强党对学前教育工作的领导，坚持统筹谋划、各方协同，推动学前教育高质量发展。

抓好法律落地，完善学前教育制度政策。各地要切实落实政府发展学前教育的责任，健全省市统筹、以县为主、乡镇街道支持的管理体制，建立各部门分工合作、相互配合的协作机制，为贯彻实施学前教育法提供组织保障。要加快研究制定地方法规条例，对照法律查摆学前教育在资源配置、投入保障、队伍建设、规范管理方面的短板弱项，出台相关配套政策，切实将法律要求转化为可落地的举措，开创学前教育高质量发展的新局面。

调动各方力量，凝聚学前教育发展合力。各地幼儿园要落实学前教育法的规定要求，加强家庭科学育儿指导，帮助家长树立正确育儿观念，切实履行家庭教育义务，积极参与支持幼儿园工作，家园共育促进幼儿身心健康成长。要充分利用各类博物馆、文化馆、科技馆、体育馆、少年宫等社会资源，拓展丰富幼儿生活和学习资源，净化幼儿社会生活环境，坚决抵制各类违背幼儿身心发展特点的商业性、竞赛类活动对幼儿健康成长的侵害。

做好宣传解读，营造学前教育发展良好氛围。要把学习宣传学前教育法作为进一步统一思想认识、深化学前教育改革的重要契机，精心组织部署开展宣传解读，通过召开座谈会、开展培训宣讲、刊发解读文章等多种形式，指导基层幼儿园正确学习理解运用法律。要对照学前教育法的规定要求，全面总结学前教育跨越式发展的政策经验，广泛宣传推广依法治教的好经验好做法，为贯彻实施学前教育法提供实践路径。针对学前教育的热点难点问题，加强调查研究，及时提出破解方案，同时引导形成正确舆论导向，共同营造良好的学前教育发展氛围。

发展学前教育既是为个人终身成长奠基，也是为解决家庭后顾之忧、促进社会和谐稳定强基。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，凝心聚力，久久为功，持续抓好学前教育法的学习宣传和贯彻落实，树立法治意识，强化法治建设，依法保障学前教育普及普惠安全优质发展。

（作者：田学军，系第十四届全国人大教科文卫委副主任委员）

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