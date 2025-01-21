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考试有趣有益，方能激发学生求知明德的热情

2025年01月21日09:32 | 来源：光明日报
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为落实2022版义务教育课程标准要求，减轻学生学业负担，构建促进学生全面发展的评价方式，部分省市在小学1-2年级以“乐考”代替纸笔考试，形成了落实“双减”政策、促进学生发展的生动局面。“乐考”将素养教育融入活动之中，让学生在具有挑战的项目游戏中完成学业能力测试，形式多样，生动有趣，受到学生欢迎。

与此同时，一些评论也提出不同意见，认为寓教于乐的“乐考”淡化了规定性知识和能力考察，趣味性强但难度不大，学生普遍获得较高评价等级，不利于学生应试能力的培养。可见，“乐考”作为一种评价创新形式，在肯定其推动教学方式改革与促进学生全面发展的积极作用的同时，还需进一步加强理论研究和实践探索，推动义务教育课程改革持续深化，让有趣有益的考试更好地促进学生全面发展。

“乐考”符合国家课程教学改革要求

新一轮义务教育课程改革以立德树人为根本任务，强化课程综合性和实践性，关注学生个性化、多样化的学习和发展需求，对学业评价相应提出明确要求。如义务教育科学课程标准（2022年版）学业评价明确要求：“强调方法多样，纸笔测试与表现性评价相结合。小学阶段尤其要重视过程性评价，对于1-2年级学生，以观察学生在活动中的表现为主，重点关注学生的参与情况，不进行书面考试。”可见，“乐考”符合国家课程标准的要求，是一种评价创新实践。这种评价形式与义务教育课程标准（2022年版）所倡导的“创设愉快的教学氛围，保护学生的好奇心，激发学生学习的内在动机”具有一致性，符合教学与评价一致性的要求。

社会各界应充分认识到“乐考”这种评价方式的课程教学转型价值，为其实施营造良好的学术氛围和社会环境。长期以来，小学教育存在应试化倾向，学生学习形式单调、评价方式单一、学习负担较重，不符合小学低年级学生的认识方式和心理特点，不利于儿童健康发展。事实上，从学段衔接看，小学低年级承接幼儿教育阶段，因此在学习方式和评价方式上应更多采用游戏化、故事化、情节化的方式，重在提高儿童认知能力和社会情感能力，培养儿童探索未知的兴趣，为今后学习奠定基础。

课程评价是课程实施的重要环节，以学科核心素养为测评导向、以学业质量标准为依据。建立目标与方式多样、重视过程考察、促进人人全面发展的评价体系，是课程评价的应有之义。当前，尤其在“双减”背景下，通过评价促进教学方式转型，是新一轮义务教育课程标准实施的关键。积极探索更适合学生学习发展的评价方式，引导学生关注社会现实，促进儿童实现德智体美劳全面发展，“乐考”发挥着重要作用。“乐考”的趣味性、生动性、挑战性等特点极大激发了学生的参与热情，有利于培养学生的好奇心和想象力。有些学校在“乐考”中还设计了集体合作项目，有利于培养儿童的集体观念、合作意识，从而促进其多方面能力协调发展。

不断提高“乐考”水平，促进学生全面发展

“乐考”作为学业质量评价方式，还应不断增强科学性和适切性，以更好体现课程目标要求。

首先，以课程标准为依据精心研制“乐考”实施方案，增强组织的科学性。“乐考”是评价形式和方法的创新，其承载的“以评价促进学生全面发展”的功能始终未变。在充分发挥其生动有趣、寓教于乐等优势的同时，需根据1-2年级学段要求，科学开发“乐考”的情境试题。从符合儿童特点、广泛联系生活、充分体现学业要求的角度设计相关活动，创设与学生年龄特征、认知水平、生活经验和思维范式相匹配的真实情境。如义务教育数学课程标准（2022年版）凝练出“三会”表达的核心素养——“会用数学的眼光观察现实世界，会用数学的思维思考现实世界，会用数学的语言表达现实世界。”小学低年级的学业评价应围绕这些要求设计情境。

其次，精心设计“乐考”测试情境中的观察点，为学生创设多样化评价环境。“乐考”作为一种情境式、开放式的学业能力测试方式，其最大优点是可以全面评价学生表现，从而形成立体的学生发展评价体系。在语文“乐考”中，教师可尝试整体性开发测试环境，通过营造学生生活场景，让学生的能力在活动中得到充分培养与提升。如小学语文二年级学习任务“我的一日生存大挑战”主题内容，要求学生通过阅读《第一次上街买东西》等文本内容，体验社会生活、理解语言意义、学做守法小公民。因此，“乐考”实施过程中，学校需围绕这些维度设计观察点，并对学生做出科学评价。

再次，重视过程性和发展性评价，促进学生德智体美劳全面发展。学校需避免“乐考”测试中过度关注“学生是否完成任务”“谁的名次更好”等结果导向的评价方式，而应从单一学业评价转向对学生德智体美劳全面发展的评价，助推评价体系更加客观健全。按照这一要求，“乐考”情境命题一般应包括：“明确素养表现—开发活动情境—明确任务目标—确定评价观察点—设计评分标准—形成评价报告”等流程。“乐考”的情境创设、活动形式和挑战难度也可突出多样化特点，集体性项目和个人项目相结合，过关类和挑战类兼有，让每一个孩子都能看到自己的进步，收获成长的自信、明确努力的方向。

加快构建“乐考”系统实施的有效机制

课程教学评价是课程改革的关键环节，需加快构建全面推进的系统机制。国家课程标准明确了评价的基本方向，是各省市小学低年级推进“乐考”的重要依据之一。学校和教师应提高对该工作的重视，确保“乐考”高质量实施，重视评价结果运用，为每个学生形成个性化的发展报告。教师需充分利用“乐考”评价报告完善教学方式与内容，并将报告转化为学生和家长能看懂的语言，就学生成长的阶段任务和目标达成共识。学校层面应加强对报告的理论研究，对学校教学质量进行综合分析，对教师教学做出评价诊断，为下一阶段教学改进提供依据。

总之，“乐考”的实施是一项系统工程，需要专家引领和家校社协同推进。专家学者应进一步加强对“乐考”情境命题的研究，使其更加符合课程标准要求。教科研机构应加强操作性指导，让一线教师明晰“乐考”的评价指标，制定科学的评价标准，从而全面考查学生发展水平、推动课堂教学改革、促进学生健康发展。学校作为考试评价的实施主体，要让家长了解新课程理念，摒弃错误的教育价值观，从而形成家校社协同推进课程教学改革的喜人局面。

（作者：马维林，系西北师范大学二级教授、国家教学名师）

(责编：孙竞、熊旭)

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