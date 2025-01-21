打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>滚动新闻

融汇互鉴，大湾区科普资源联动起来

2025年01月21日09:22 | 来源：光明日报
小字号

“太赞了，头一回来这么大的科学中心！”“这里的科普小游戏太好玩了，下次还想来！”中小学寒假到来，尽管已经到了闭馆时间，在广东科学中心的展厅内，依然能看到来回穿梭的一拨拨少年。他们兴致勃勃地驻足在各个展台前，饶有兴趣地操作着各类互动展品，徜徉在科学的海洋里久久不愿离去。

在广州，闲暇时带着孩子到广东科学中心开启一场科学之旅，是许多家长多年来共同的选择。如今，随着粤港澳大湾区国际科技创新中心建设的扎实推进，广东科学中心正成为粤港澳三地科普教育合作交流的重要平台。

机器狗展示、魔力数学、视锥细胞、折纸密码、各种神奇的物理化学实验……广东科学中心的表演团队接连献上一场场精彩绝伦的科普表演秀，台下来自广州暨大港澳子弟学校的同学们发出此起彼伏的惊叹声，大家都被科学的魅力所感染。

这一幕发生在去年9月开展的“科学之光 点亮梦想”粤港澳青少年科普交流活动的现场。学生热情高涨，该校教师也纷纷表示，这样的科普活动不仅丰富学生的课外生活，还在学生心中种下科学的种子，为推动粤港澳地区科技发展和人才培养注入了活力。

值得注意的是，为更好推动大湾区科学传播活动的开展，2018年，广东科学中心、香港科学馆、澳门科学馆等13家科普场馆发起成立了粤港澳大湾区科技馆联盟。该联盟通过对大湾区内科技馆资源的整合应用、合作交流平台的搭建，有效推动了湾区科技成果展示和科普活动的开展，并逐渐成为大湾区科普交流的一张亮丽的名片。

香港太空馆是怎样打造专题展览和趣味科普活动的？澳门科学馆如何将科普与新技术进一步融合？珠海太空中心在多元化科普宣传方面有何经验？不久前，由广州市科学技术局指导，广州科普联盟、粤港澳大湾区科技馆联盟主办的2024年粤港澳大湾区科普研修交流活动（港澳站）圆满落下帷幕，来自不同领域的科普单位代表深入香港、澳门、珠海等地的科普机构共赴一场“干货满满”的研修之旅。

“这次研修搭建了一个很好的学习、交流和探讨的平台，也学习到了很多科普机构的好做法、好经验。”港珠澳大桥管理局黄磊说。广州市花都区气象天文科普馆研学开发顾问胡茵也认为，此次研修让各联盟单位可以深入大湾区科普机构进行深入交流，融汇互鉴，共享粤港澳大湾区优质科普资源。

组织“科学之光”粤港澳研学夏令营活动，开阔湾区青少年视野，加深三地学生情感的交流与交融；打造“科趣·创梦”科普品牌，促进科学与艺术、科技与文化的融合；开展粤港澳大湾区大学生科学影像大赛、开展创意机器人系列活动，拓宽粤港澳大湾区科学教育的多元融合……自粤港澳大湾区科技馆联盟成立以来，丰富多元的科普交流活动广受大湾区居民的青睐，成为大湾区普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法的一扇重要窗口。

2024年12月27日，粤港澳大湾区科技馆联盟2024年工作会议圆满举办，20多家联盟单位代表50多人齐聚广州，就进一步加大粤港澳大湾区科普资源共建共享、深化交流与合作的新思路、新方法进行了交流。

“联盟推动了大湾区科普人才、科普模式、科普信息流通共享，推动形成了‘开源、开放、协调、共享’的科普大格局。”粤港澳大湾区科技馆联盟理事长、广东科学中心主任卢金贵表示，经过六年多的精耕细作，联盟成员单位如今已扩展至24家。接下来，将继续凝聚联盟成员力量，广泛搭建粤港澳人才跨地域、跨领域、跨学科的交流平台，举办更丰富、更多元的科普品牌活动，推动粤港澳科普基地和科普人才深入交流、互学互鉴、共同发展。（记者 李睿宸 吴春燕）

(责编：孙竞、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部