“太赞了，头一回来这么大的科学中心！”“这里的科普小游戏太好玩了，下次还想来！”中小学寒假到来，尽管已经到了闭馆时间，在广东科学中心的展厅内，依然能看到来回穿梭的一拨拨少年。他们兴致勃勃地驻足在各个展台前，饶有兴趣地操作着各类互动展品，徜徉在科学的海洋里久久不愿离去。

在广州，闲暇时带着孩子到广东科学中心开启一场科学之旅，是许多家长多年来共同的选择。如今，随着粤港澳大湾区国际科技创新中心建设的扎实推进，广东科学中心正成为粤港澳三地科普教育合作交流的重要平台。

机器狗展示、魔力数学、视锥细胞、折纸密码、各种神奇的物理化学实验……广东科学中心的表演团队接连献上一场场精彩绝伦的科普表演秀，台下来自广州暨大港澳子弟学校的同学们发出此起彼伏的惊叹声，大家都被科学的魅力所感染。

这一幕发生在去年9月开展的“科学之光 点亮梦想”粤港澳青少年科普交流活动的现场。学生热情高涨，该校教师也纷纷表示，这样的科普活动不仅丰富学生的课外生活，还在学生心中种下科学的种子，为推动粤港澳地区科技发展和人才培养注入了活力。

值得注意的是，为更好推动大湾区科学传播活动的开展，2018年，广东科学中心、香港科学馆、澳门科学馆等13家科普场馆发起成立了粤港澳大湾区科技馆联盟。该联盟通过对大湾区内科技馆资源的整合应用、合作交流平台的搭建，有效推动了湾区科技成果展示和科普活动的开展，并逐渐成为大湾区科普交流的一张亮丽的名片。

香港太空馆是怎样打造专题展览和趣味科普活动的？澳门科学馆如何将科普与新技术进一步融合？珠海太空中心在多元化科普宣传方面有何经验？不久前，由广州市科学技术局指导，广州科普联盟、粤港澳大湾区科技馆联盟主办的2024年粤港澳大湾区科普研修交流活动（港澳站）圆满落下帷幕，来自不同领域的科普单位代表深入香港、澳门、珠海等地的科普机构共赴一场“干货满满”的研修之旅。

“这次研修搭建了一个很好的学习、交流和探讨的平台，也学习到了很多科普机构的好做法、好经验。”港珠澳大桥管理局黄磊说。广州市花都区气象天文科普馆研学开发顾问胡茵也认为，此次研修让各联盟单位可以深入大湾区科普机构进行深入交流，融汇互鉴，共享粤港澳大湾区优质科普资源。

组织“科学之光”粤港澳研学夏令营活动，开阔湾区青少年视野，加深三地学生情感的交流与交融；打造“科趣·创梦”科普品牌，促进科学与艺术、科技与文化的融合；开展粤港澳大湾区大学生科学影像大赛、开展创意机器人系列活动，拓宽粤港澳大湾区科学教育的多元融合……自粤港澳大湾区科技馆联盟成立以来，丰富多元的科普交流活动广受大湾区居民的青睐，成为大湾区普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法的一扇重要窗口。

2024年12月27日，粤港澳大湾区科技馆联盟2024年工作会议圆满举办，20多家联盟单位代表50多人齐聚广州，就进一步加大粤港澳大湾区科普资源共建共享、深化交流与合作的新思路、新方法进行了交流。

“联盟推动了大湾区科普人才、科普模式、科普信息流通共享，推动形成了‘开源、开放、协调、共享’的科普大格局。”粤港澳大湾区科技馆联盟理事长、广东科学中心主任卢金贵表示，经过六年多的精耕细作，联盟成员单位如今已扩展至24家。接下来，将继续凝聚联盟成员力量，广泛搭建粤港澳人才跨地域、跨领域、跨学科的交流平台，举办更丰富、更多元的科普品牌活动，推动粤港澳科普基地和科普人才深入交流、互学互鉴、共同发展。（记者 李睿宸 吴春燕）

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