20日，2025年上海市小学生爱心寒托班正式开班，逾万名小学生在丰富多彩的活动中“共上第一节课”。

在浦东新区洋泾街道爱心寒托班，以“爱党爱国 自立自强 奋发向上”为主题的全市统一爱心寒托班开班教育正在进行，来自上海师范大学的大学生志愿者为小朋友们现场授课。“大学生讲、小学生听”的授课方式让不少孩子兴致格外高。“这堂课让我学到了先辈的奋斗故事，激励我长大当一个对社会有用的人。”四年级学生张耀婷说。

“花样”活动也给孩子们带来丰富的体验。上午十点，杨浦区控江路街道爱心寒托班的孩子们正在按指示快速从教室疏散到空地。杨浦区消防救援支队双阳消防救援站灭火救援一班班长巩持飞现场展示消防用品，学生们还进入消防车内，详细了解车辆构造和消防知识。“消防演习只是其中一项，接下来还会有银行职员为孩子们带来财商教育，社会组织开展心理健康教育等课程。”该办班点负责人卢佳雯介绍。

今年是爱心寒托班首次跨春节举办，爱心寒托班各办班点都增加了春节元素的布置，用“年味”引导大学生志愿者与小学生共同感受中华优秀传统文化的价值。春节前夕，一些办班点还将推出猜灯谜、写书法等活动，邀请社区手工匠人开展民俗体验活动。

值得一提的是，上海市小学生爱心寒托班2025年继续整合资源、按需设点、扩大覆盖。记者了解到，今年，上海全市16个区和临港新片区共设立273个办班点，较去年增加了44个。其中，办班布点结合区域实际，在园区、商圈、楼宇、新时代城市建设者管理者之家中开设，重点服务来沪人员及“两企三新”领域青年。（记者孟歆迪 通讯员侯俊伟）

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