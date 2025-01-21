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湖北医药学院：培养为生命争分夺秒的“急救人”

2025年01月21日09:15 | 来源：光明日报
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跪地救人、被网友评价“她已拼尽全力”的吴星宇，列车上用专业知识成功救助急病旅客、赢得广泛赞誉的高康，救助晕倒老人、被家属送来锦旗的蒋宇航……

1月9日，湖北医药学院对2024年度见义勇为的9名同学进行集中慰问，鼓励他们继续深入践行“大医品德”、持续弘扬好人文化。

在湖北医药学院，师生乐于助人、见义勇为的故事不胜枚举。学校将急救价值教育巧妙融入各类课程和实践活动中，引导师生在服务社会中深刻体会急救工作的难能可贵，感悟自身价值的实现。自获批第二批全国学校急救教育试点学校后，湖北医药学院在急救设备保障、教育知识普及、技能培训竞赛、急救实践活动以及社区服务项目等多个方面齐发力，致力于提升校园及周边社区的急救能力和应急水平。

2024年4月9日，2022级卓越医师班学生蒋宇航在路边看到一位老人晕倒在地，他没有片刻犹豫，随即对老人开展急救处理，稳定头部、检查呼吸道是否通畅并迅速将老人送往附近医院，还协助医护人员办理入院、挂号、配药。

“学校的急救课程和临床技能培训，让我碰到危急时刻能够镇定自若。”蒋宇航说。

湖北医药学院将急救培训纳入人才培养方案，并将心肺复苏作为入学教育“第一课”；开设“灾害救援”“现场急救技术”“现场急救技术实践”等多种急救类课程。此外，学校还为所有新入职教师开展急救培训，确保人人过关。

工欲善其事，必先利其器。学校急救科普基地建有培训室3间，灾害救援教育基地建有情景模拟室4间，配有模拟火灾逃生训练系统、模拟交通事故现场救援训练系统、模拟地震小屋和XVR虚拟灾害救援培训系统。学校还配备了100余套专业急救模型，用于学生习得急救。同时，学校在各实验室均配备了急救箱，在校园公共区域配备了自动体外除颤器。

湖北医药学院发挥医学院校专业优势，成立了数支急救志愿服务队。其中，“彩虹”灾害医学救援志愿服务队2024年累计开展志愿服务活动68次，累计服务总时长达34556小时。周丽急救志愿服务队开展校内外急救知识普及和急救技能培训，2024年累计开展志愿服务活动54次，服务时长达29820.45小时。

生命至上，“救”在身边。湖北医药学院师生常态化走出校门，深入社区、乡村、工厂、企业开展急救知识与技能的普及。

在社区，他们指导老人如何在意外伤害中避免二次伤害；在学校，他们教育不同年龄段的学生，如何躲避不法分子的侵害；在工厂，他们教授工人如何在受伤害后积极自救；在消防基地，他们帮助消防队员掌握急救技能……

截至目前，湖北医药学院在校园内外共培训1000余名初级救护志愿者，举办知识宣讲、技能培训800余场，受众人群30万余人次，发放救护宣传读本10万余本。

湖北医药学院设立“好人奖”，建设“好人馆”，开办“爱心超市”，举行好人事迹报告会、巡讲会，对在急救领域展现非凡勇气、专业能力的师生给予嘉奖。考虑到师生在参与急救行动时可能面临的潜在风险，学校积极构建风险防御机制，为全体在校生投保校方责任险，并鼓励学生自愿参加医保及学生平安保险。同时，倡议师生参加红十字会急救培训，获得救护员证书，最大限度地保护施救者与被救者。

据不完全统计，自2015以来，湖北医药学院师生已进行30余次街头救人。涌现出了“中国好人”3人，全国优秀教师4人。

救死扶伤，是湖北医药学院师生镌刻在灵魂深处的誓言；无私奉献，是湖北医药学院师生融入血脉的品质。他们一次次在紧急关头愿急救、会急救，用自己的丹心和双手改变了一个个生命的轨迹。（记者 张 锐 王建宏 本报通讯员 李文君）

(责编：孙竞、熊旭)

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