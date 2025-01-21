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“人造太阳”创造“亿度千秒”世界纪录

把聚变能源的研发进程往前推进了一大步

2025年01月21日09:13 | 来源：光明日报
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1月15日拍摄的全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）。 新华社记者 黄博涵摄

1月15日拍摄的全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）。 新华社记者 黄博涵摄

1月20日，我国有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置（以下简称“EAST”）在安徽合肥获得重大成果，成功实现了上亿摄氏度1066秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行，再次创造了托卡马克装置高约束模运行新的世界纪录。亿度千秒量级稳态高约束模的实现充分验证了聚变堆高约束模稳态运行的可行性，是聚变研究从基础科学研究迈向工程实践的重要一步，把聚变能源的研发进程往前推进了一大步，对聚变堆的建设和运行具有重大的意义。

EAST形如“巨罐”，汇聚“超高温”“超低温”“超高真空”“超强磁场”“超大电流”等尖端技术于一体，近百万个零部件协同工作，拥有专利近2000项。

太阳，普照万物，它的巨大能量来自内部的核聚变反应。而“人造太阳”是要在地球上实现可控的核聚变反应，追求“能源自由”。

高约束运行模式（高约束模）因其效率高、经济性强，是未来聚变实验堆和工程堆稳态运行的基本模式。但在实验装置上实现长脉冲稳态高约束模挑战大、难度高。

正在开展的第22轮物理实验中，中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所EAST大科学团队瞄准托卡马克稳态高性能等离子体前沿物理研究，解决了等离子体芯部与边界的物理集成、等离子体与壁相互作用、精密控制、实时诊断、主动冷却等系列前沿物理和工程技术问题，实现了超过1亿摄氏度1066秒的高约束模等离子体运行。

自2006年建成运行以来，EAST等离子体运行次数超过15万次，通过开放共享的建制化管理模式，在稳态等离子体运行的工程和物理上持续保持国际引领。就长脉冲高约束模运行来说，先后跨越60秒、100秒、400秒等重大里程碑：2012年实现30秒高约束模，2016年实现60秒高约束模，2017年实现101秒高约束模，2023年实现403秒高约束模，2025年实现1066秒高约束模。EAST始终不断突破自我，挑战极限，冲击更高参数的长脉冲高约束模等离子体运行。（记者齐芳、常河 通讯员蔡其敏）

(责编：孙竞、熊旭)

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