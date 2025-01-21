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给予毕业生更从容的择业期（暖闻热评）

赵 政
2025年01月21日08:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　【关键词】应届毕业生认定

　　【事件】近段时间，多地明确优化应届毕业生认定标准，或是延长应届毕业生资格时限，或是不对高校毕业生是否有工作经历、社保缴纳记录进行限制。应届毕业生身份“保质期”延长，有助于缓解毕业生在求职中的“身份焦虑”，为他们打造更宽松的就业环境。

　　【点评】

　　应届毕业生，通常指在应该毕业的年份即将毕业或已经毕业的学生。长期以来，在就业市场中，应届毕业生身份十分重要。应届毕业生可以参加校园招聘，许多优质岗位仅面向应届毕业生开放。一些地方的求职补贴、住房优惠等人才政策，也往往优先提供给符合条件的应届毕业生。

　　应届毕业生身份的特殊性，固然是求职“红利”，但也在客观上拉高了试错成本，带来不小的约束。譬如，囿于高昂的机会成本，有的人不愿失去应届生身份，瞻前顾后不敢轻易作出岗位选择，因而错失眼下的机遇。有的人在就业前对岗位了解不够，工作后发现实际与想象有落差，想要重新选择职业发展道路，却机会有限。

　　习近平总书记强调：“着力解决制约提升就业质量、扩大就业容量、优化就业结构的卡点堵点问题。”上海、贵州等地明确将应届毕业生资格时限延长；针对“缴过社保算不算应届毕业生”问题，多地明确不对高校毕业生是否有工作经历、缴纳社保作限制；四川发布征求意见稿，拟取消应届高校毕业生身份认定限制……放宽认定标准，不仅能给予毕业生更从容的择业期，让他们放下思想包袱“轻装上阵”，在“窗口期”内大胆探索自己的职业兴趣，从而找到更心仪的岗位，也能帮助用人单位破除招聘过程中一些僵化的限制，更加突出就业的能力导向，扩大人才选择面，更好实现人适其岗、人尽其才。

　　应当看到，促进高质量充分就业，需要一系列政策“组合拳”的有机配合、系统发力。高校毕业生等青年群体是就业工作的重中之重。在优化应届毕业生认定标准这一“支点”基础上，还需各方在就业指导、信息发布、招聘会组织等各环节持续为毕业生提供全面精准的服务。

　　中国人民大学按照不同专业学生的需求，组织“小而精”“专而优”的专场招聘，优化校园招聘效率；湖北大学开展“一对一”简历诊断和职业指导，帮助学生明确竞争力所在、更好展示所长；司法机关发布毕业生就业防骗警示案例，帮助大家擦亮双眼、避“坑”排“雷”……多一些设身处地的思考，瞄准毕业生群体的就业难点痛点，用心用情出实招、求实效，才能更好助力他们完成从校园生涯到职业生涯的跨越。

　　就业是最基本的民生，事关人民群众切身利益，事关经济社会健康发展，事关国家长治久安。当好护航员、下足细功夫，有力托举高校毕业生求职追梦，定能让个人的前程似锦与经济社会高质量发展相互成就。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月21日 05 版）

(责编：孙竞、熊旭)

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