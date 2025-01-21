发布《职业教育国际创新趋势2025》

本报北京1月20日电 （记者吴月）1月20日，由中国教育科学研究院和人民网共同主办的国际教育创新趋势研讨会在北京举办。

会议主题为“职业教育国际创新趋势”，采用线上线下相结合的方式举办。200余名来自政府机构、国际组织、职业院校、普通高校、行业企业、科研院所等的代表和嘉宾共同探讨职业教育发展状况，充分交流国际职业教育创新趋势。

研讨会上，中国教育科学研究院发布了《职业教育国际创新趋势2025》。该报告认为，职业教育国际创新趋势表现在8个方面：一是公共产品化，日趋彰显公共产品属性。二是整体技能化，从注重单向度转向整体技能发展。三是多元协同化，重视多主体协同与多样化供给。四是转型数字化，伴随产业数字化整体转型。五是泛在终身化，支持全生命周期技能重塑。六是产教双师化，在产教互嵌中提升教师专业素养。七是法治体系化，构建多维法治保障体系。八是国际一体化，推动合作机制和标准体系的衔接兼容。

《 人民日报 》（ 2025年01月21日 07 版）

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