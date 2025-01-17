原标题：2024年度中国科学院杰出科技成就奖颁发

2024年度中国科学院杰出科技成就奖颁奖仪式16日在京举行。中国科学院物理研究所陈立泉院士、中国科学技术大学陈仙辉院士获个人成就奖，“银河系早期形成与演化”等4项成果获基础研究奖，“大规模压缩空气储能新技术与应用”等5项成果获技术发明奖，“黑土区耕地退化阻控与地力提升关键技术”等5项成果获科技攻关奖。

两位个人获奖者所取得的杰出成就以及这些获奖成果集中展现了中国科学院围绕“四个面向”取得的关键性、原创性、引领性重大产出，充分彰显了中国科学院作为国家战略科技力量主力军，在打造原始创新策源地和突破关键核心技术，加快抢占重要领域科技制高点方面的使命担当和先锋示范作用。

陈立泉院士自1976年起就从事并坚守锂电池研究，在我国最早开展锂电池基础研究和技术攻关，为我国锂电池从无到有、从跟跑到领跑作出了奠基性贡献。陈仙辉院士长期从事量子材料领域研究，在笼目超导体、界面超导、磁性拓扑绝缘体等前沿领域持续做出引领性工作。

据悉，为贯彻国家科技奖励改革精神，中国科学院于2024年修订了《中国科学院杰出科技成就奖励条例》，强化奖励导向，设立4个奖项实行分类评价。个人成就奖主要奖励长期活跃在科技前沿，取得重大创新成就，对相关学科领域发展作出卓越贡献的杰出科学家；基础研究奖旨在激励在基础研究和应用基础研究方面取得重大科学发现和原始创新成果；技术发明奖旨在激励在应用研究和技术开发方面获得高价值知识产权，通过推广应用取得显著经济效益、社会效益或生态效益；科技攻关奖旨在激励在国家重大科技攻关任务中突破关键核心技术，在解决国家重大战略需求或保障国家安全方面发挥关键作用。（记者陆成宽）

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